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Mario Branco Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Jose Mourinho'da veda mesajı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mario Branco Fenerbahçe&#039;den ayrıldı mı? Jose Mourinho&#039;da veda mesajı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Sportif direktör Mario Branco, sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Branco’ya katkılarından dolayı teşekkür edilirken, teknik direktör Jose Mourinho’nun da dikkat çeken bir veda mesajı paylaştığı görüldü.

MARİO BRANCO FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI? 

Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol yapılanmasında önemli bir rol üstlenen Mario Branco’nun görevine son verildiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Branco’nun 14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak kulübe katıldığı, 1 Temmuz 2023’ten bu yana ise sportif direktörlük görevini yürüttüğü hatırlatıldı.

Açıklamada Branco’nun son iki sezonda kulübün futbol yapılanmasında aktif rol oynadığına dikkat çekildi. Kadro mühendisliğinden transfer operasyonlarına, sezon içi koordinasyondan teknik ekip yapılanmasına kadar birçok alanda sorumluluk alan Mario Branco’nun bu süreçte önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Mario Branco Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Jose Mourinho'da veda mesajı! - 1. Resim

MOURINHO'DAN MARİO BRANCO'YA VEDA MESAJI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mario Branco’nun ayrılığı sonrasında sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Mourinho, Branco ile çalışmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu vurgularken Branco'ya veda etti.

Portekizli teknik adam “Onu ‘en iyisi’ olarak tanımlamak, diğer harika sportif direktörlere haksızlık olabilir. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki hiç kimse ondan daha iyi değildi.” sözleriyle eski çalışma arkadaşını onurlandırdı.

Mario Branco Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Jose Mourinho'da veda mesajı! - 2. Resim

Mourinho, Branco’nun futbol aklı ve kişiliğiyle çok nadir görülen bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, ileride yollarının yeniden kesişmesini umduğunu belirtti.

Fenerbahçe ise resmi açıklamasında Mario Branco’ya teşekkürlerini iletti. Kulüp açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.”

Branco’nun yerine kimin getirileceği ise futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Kulüpten şu an için yeni sportif direktör adayına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Mario Branco Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Jose Mourinho'da veda mesajı! - 3. Resim

MARİO BRANCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Portekizli futbol adamı, Fenerbahçe’deki görev süresi boyunca kulübün transfer operasyonlarını yönetti ve teknik kadronun şekillendirilmesinde aktif rol aldı.

2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında özellikle yabancı transferlerinde belirleyici isim olarak ön plana çıkan Branco, aynı zamanda teknik yapılanma sürecinde de karar verici ekipte yer aldı. Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geliş sürecinde de katkısı olduğu bilinen Branco, görev süresini tamamladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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