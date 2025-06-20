Masterchef Tunahan Yaykındağ kimdir? 18 yaşındaki Tunahan, tabağıyla şefleri kendine hayran bıraktı

TV8'in sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu başladı. Şu an için elemelerin yapıldığı programda birbirinden yetenekli isimler ana kadroya isimlerini yazdırabilmek için mücadele ediyor. Bu kişiler arasında 18 yaşındaki Tunahan Yaykındağ ilk elemeyi büyük bir övgüyle geçmeyi başardı. Henüz yaşının genç olmasına rağmen hazırladığı tabakla jürilerden övgü aldı. Tunahan Yaykındağ'ın hayatı merak konusu oldu.

Sezonun büyük bir merakla beklenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye başladı. İlk elemelerin yapıldığı programda, yarışmacı adayları ana kadroya girebilmek için elinden gelen mücadeleyi sürdürüyor. Birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı elemelerde inanılmaz tabaklar hazırlanıyor.

18 yaşında MasterChef'in elemelerine katılan Tunahan Yaykındağ, 18 yaşında olmasına rağmen yaptığı yemekle özellikle Somer Şef'ten büyük bir övgü aldı.

MASTERCHEF TUNAHAN YAYKINDAĞ KİMDİR?

18 yaşında olan Tunahan Yaykındağ, Edirne’de yaşıyor. Necmiye Yaykındağ annesi, Tuğçe Küçükkaya ablası, İsmail Biralo Yaykındağ ise babasıdır. Ailesi Tunahan'a çok güvendiklerini ve her daim arkasında olduklarını belirtti.

Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olan Tunahan Yaykındağ, çocukluğundan beri MasterChef'e katılmak gibi bir hayali olduğunu ve bu sezon bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

MASTERCHEF TUNAHAN YAYKINDAĞ NE İŞLE UĞRAŞIYOR?

Tunahan Yaykındağ, okul hayatına tamamlandıktan sonra 2 yıl önce mesleki gelişim yolunda adımlar attı. Edirne'nin en iyi alakart restoranlarından birinde yarı zamanlı çalıştı.

İlk stajını tamamlaması üzerine ikinci stajı için Edirne'nin dışında farklı bir bölgeye gitti. Orada bir otel mutfağında çalışmaya başladı ve deneyim elde etti. Aldığı eğitimlerin ardından aşçılık kariyerine geri dönen Tunahan, özellikle kendisinin de daha yakın hissettiği fine dining ve alakart mutfaklarında uzmanlaşmak için ilgisini bu alana çevirdi.