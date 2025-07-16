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MasterChef yedek kadro ilk yarışmacısı kim oldu? 16 Temmuz 2025 MasterChef'te ilk yedek merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef yedek kadro ilk yarışmacısı kim oldu? 16 Temmuz 2025 MasterChef&#039;te ilk yedek merak konusu oldu
MasterChef, Yarışmacı, Somer Şef, Danilo Şef, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te ana kadro yarışmacıları seçilmeye devam ediyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef yedek kadro için tadımlar yaparken MasterChef yedek kadro ilk yarışmacısı kim oldu? sorusu gündeme geldi.

MasterChef yedek kadro yarışmacıları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ana kadro için tüm marifetlerini gösteren yarışmacılar en başarılı tabakları çıkararak şeflere tattırıyor.

MasterChef kadrosuna girme şansı elde edebilen 5 isim belirlenirken ilk kadrodan seçilecek 6. isim yedek olacak. Peki, MasterChef ilk yedek yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef yedek kadro ilk yarışmacısı kim oldu? 16 Temmuz 2025 MasterChef'te ilk yedek merak konusu oldu - 1. Resim

MASTERCHEF'TE 1. YEDEK KİM OLDU?

MasterChef yedek kadro ilk yarışmacısı şu an çin belli olmadı. Seçilecek isim ilk gruptan çıkarak ana kadro şansını yedek olarak devam ettirecek. 

Seçilen yarışmacılar şu anda gruplara ayrılmış durumdadır. Her gruptan 5 yarışmacı ana kadroya seçilecek ve aynı gruptan seçilecek diğer isimler yedek olarak elenen isimlerin yerine gelecek.

MasterChef yedek kadro ilk yarışmacısı kim oldu? 16 Temmuz 2025 MasterChef'te ilk yedek merak konusu oldu - 2. Resim

SEÇİLEN MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI 2025

Ada Kadro 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadro 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadro 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadro 4. Yarışmacı: Onur

Ana Kadro 5. Yarışmacı: Hilal

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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