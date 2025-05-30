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Mayıs ayı enflasyon oranları 2025! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti yüzde kaç?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mayıs ayı enflasyon oranları 2025! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti yüzde kaç?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri ilişkin geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksine (TÜFE) dair güncel rakamları kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Nisan ayında açıklanan verilere bakıldığında aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak kaydedilmişti.

Enflasyon rakamları merakla beklenmeye başlandı. TÜFE verileri kapsamında, 2025 Mayıs ayına dair istatistiklerin ne zaman duyurulacağı ve hangi seviyelerde olduğu soruları gündeme geldi.

Nisan ayı verilerine göre enflasyon, yüzde 3’lük artışla yıllık bazda yüzde 37,86 seviyesine çıkmıştı. Gözler şimdi mayıs ayı verilerine çevrildi. İşte tüm ayrıntılar...

Mayıs ayı enflasyon oranları 2025! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti yüzde kaç? - 1. Resim

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025

2025 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98'dir ve bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 'dır. Bu anket döneminde yüzde 25,06 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 oldu.

Mayıs ayı enflasyon oranları 2025! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti yüzde kaç? - 2. Resim

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verileri her ayın 3’ünde açıklanır. Ancak, bu tarih hafta sonuna denk geldiği takdirde açıklama bir sonraki iş gününe kaydırılmaktadır.

2025 yılı Mayıs ayı enflasyon verileri için belirlenen tarih ise 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10:00 olarak açıklandı.

Mayıs ayı enflasyon oranları 2025! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti yüzde kaç? - 3. Resim

TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri, TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacaktır. Milyonlarca vatandaşın ve ekonomi çevrelerinin merakla beklediği sonuçları belli oldu.

Açıklanacak oranlar Temmuz 2025’te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde etkili bir rol oynayacak. Ayrıca, kira artış oranlarında baz alınan 12 aylık TÜFE ortalaması da bu verilerle beraber netleşecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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