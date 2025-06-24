Mazota indirim var mı? 24 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları araştırılıyor

İsrail-İran savaşı akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanmasına sebep oluyor. Ateşkesin aradından petrol fiyatlarında kısa süreli gerileme beklentisi oluştu. Ancak 13-23 Haziran 2025 tarileri arasında savaşın dozunun artmasıyla beraber benzin ve motorine zam yapılmıştı. Sürücülerine yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Motorine indirim geldi. Peki Motorine kaç lira indirim yapıldı? İşte detaylar...

İsrail-İran savaşı sebebiyle Brent Petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarında artışa gidilmesi olarak yansıma başladı. Geçtiğimiz günlerde 79 dolar seviyesine kadar çıkan Brent Petrol fiyatları nedeniyle benzin ve motorine art arda zam yapılmıştı.

Türkiye genelinde benzin 52 bazı yerlerde ise 52 lirayı aşarken, Motorin ise 56 lira seviyelerini görmüştü. Peki Akaryakıt fiyatlarında son durum ne, motorine zam geldi mi? İşte tüm ayrıntılar...

MAZOTA İNDİRİM VAR MI?

24 Haziran 2025 00.00 saatleri itibarıyla motorine 1 lira 66 kuruşluk bir indirim yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmaması üzerine petrol fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

ABD ham petrolü yüzde 4 gerileme yaşanarak varil başına 66 dolar seviyesine indi. Brent ise benzer şekilde düşerek varil başına 68 dolar civarında işlem kaydetti.

BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

İran-İsrail arasındaki savaş petrol fiyatlarını düşüşe geçirdi. Bu düşüş akaryakıt ürünlerinden motorine indirim olarak yansıdı.

Şu an için benzin ve LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

24 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 51.51 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 52.97 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.51 TL

Motorin litre fiyatı: 54.27 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

HAKKARİ (EN YÜKSEK FİYAT OLAN İL)

Benzin litre fiyatı: 53.65 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 25.65 TL