Mazota zam var mı? 23 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları enerji piyasaları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte güncellenmeye devam ediyor. Son haftalarda gelen peş peşe zamların ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

23 Haziran Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında bazı değişiklikler beklendiği belirtildi. Araç sahipleri mazota zam var mı, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi gibi soruların cevaplarını merakla araştırmaya başladı.

MAZOTA ZAM VAR MI?

Motorin fiyatlarında yaşanan sert artışların ardından bu kez indirim beklentisi gündemde. 19 ve 21 Haziran'sa arka arkaya yapılan zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı sadece üç gün içinde toplamda 5 lira 17 kuruş arttı.

Yaşanan gelişme araç sahiplerinin tepkisine neden olurken akaryakıt sektöründen gelen son bilgilere göre motorine 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 66 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Geçen hafta benzine de iki kez zam yapıldı. 19 Haziran 2025'te 1,53 TL zammın ardından 21 Haziran’da 1,51 TL daha zam geldi. Toplamda 3 lira 4 kuruşluk artışla benzinin litre fiyatı 51-52 TL bandına yükseldi. Güncel olarak benzine bir zam ya da indirim beklenmediği belirtildi.

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LPG'YE ZAM GELDİ Mİ?

LPG fiyatları son dönemdeki zam furyasından şimdilik etkilenmedi. 23 Haziran'dan itibaren otogaz fiyatlarında zam ya da indirim uygulanmadı.

Dövizdeki dengeli seyir ve global piyasa etkilerinin LPG fiyatlarını şu aşamada sabit tuttuğu belirtildi. Güncel tabloda LPG 24-25 TL bandında kalmaya devam ediyor.

23 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Avrupa Yakası:

Benzin: 51,50 TL

Motorin: 54,72 TL

LPG: 25,09 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 51,35 TL

Motorin: 54,60 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 52,16 TL

Motorin: 55,56 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir

Benzin: 52,49 TL

Motorin: 55,91 TL

LPG: 24,94 TL

Bursa

Benzin: 52,30 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 24,49 TL