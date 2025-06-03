MEB il dışı atama sonuçları açıklandı! Mebbis e-devlet giriş nasıl yapılır, il dışı atama sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. Binlerce öğretmenin merakla beklediği il dışı atama sonuçları Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Yer değişikliği başvuruları 28 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınmış, atama işlemlerinin ise hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacağı bildirilmişti. Atama sonuçları açıklandıktan sonra gözler ilişik kesme ve iptal süreçlerine çevrildi.

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını 3 Haziran itibarıyla yayımladı. Başvurularını 28 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında tamamlayan öğretmenler, atama sonuçlarını Bakanlığın resmi personel internet adresi üzerinden öğrenebiliyor.

Atamalar öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, ilişik kesme süreci ve iptal hakkına dair detaylar da belli oldu.

MEBBİS E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin atama sonuçlarını görüntüleyebilmesi için MEBBİS veya e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapmaları gerekiyor. MEBBİS’e erişmek isteyenler sisteme tanımlı kullanıcı adı ve şifreyle doğrudan giriş sağlayabiliyor.

Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de MEBBİS sistemine erişim sağlamak mümkün. “MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri” başlığı altında kimlik doğrulaması yapılarak ilgili sayfaya yönlendirme gerçekleşiyor.

Giriş işlemlerini tamamlayan öğretmenler, atama sonuçlarını ve kontenjan bilgilerini bu platformlar üzerinden görüntüleyebiliyor.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Atama sonuçlarına erişmek isteyen öğretmenler, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://personel.meb.gov.tr adresine yönlendiriliyor.

Söz konusu internet adresi üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Sonuç ekranına ulaşmak için kişisel bilgilerle giriş yapılması gerekiyor. Ayrıca MEBBİS üzerinden de atama sonuçları görülebiliyor.

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İL DIŞI ATAMA İPTAL EDİLİR Mİ?

İl dışı atama sonuçlarının ardından öğretmenler, belirli koşullar altında iptal başvurusunda bulunabiliyor. Özellikle de eş durumu gibi ailevi nedenlerle farklı illere atanan öğretmen çiftlerden biri, atamasını iptal ettirmek için başvuru yapabiliyor.

3-4 Haziran 2025 tarihleri arasında MEBBİS sistemi üzerinden iptal talepleri alınacak. İptal sürecinin ardından, aile birliği mazeretine dayalı olarak yeniden yer değiştirme başvurusu yapılabilecek. Ayrıca eşlerden yalnızca birinin atamasının gerçekleştiği durumlarda, atanan öğretmen istemesi halinde yaz tatili mazeret tayin sürecine kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecek.

MEB İL DIŞI İHTİYAÇ LİSTESİ 2025

2025 yılına ait il dışı öğretmen ihtiyaç listeleri ve kontenjan bilgileri de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Her ildeki branşlara göre açık kadrolar ve öğretmen ihtiyacı, Bakanlığın resmi personel ekranı üzerinden duyuruldu.

Öğretmenler listeye erişim sağlayarak görev yapmak istedikleri illerdeki kontenjanları görebiliyor. İhtiyaç listeleri, atamaların planlanması açısından belirleyici bir rol oynarken, yer değiştirme taleplerinin yönlendirilmesinde de temel kaynak niteliğinde. Listeye https://personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşmak mümkün.