MEB Şube Müdürleri yer değişikliği tercih başvuruları 3 - 7 Haziran tarihleri arasında alınacak

MEB İl ve ilçe şube müdürlükleri yer değiştirme başvuru arama motorlarında sorgulanıyor. Şube Müdürleri yer değişikliği başvuru kılavuzu ve detayları belli oldu. MEB Şube Müdürleri yer değişikliği başvurusu ne zaman? MEB'in şube müdürü il ve ilçe yer değiştirme başvuru süreci ve atama tarihleri haberimizde...

MEB Şube Müdürleri yer değişikliği başvurusu nasıl yapılır, sorusu araştırılıyor. Şube müdürlerinin yer değiştirme süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre şekillendi. Başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, MEB şube müdürü il ve ilçe yer değiştirme atamaları hangi tarihte yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

ŞUBE MÜDÜRLERİ YER DEĞİŞTİRME TERCİH BAŞVURULARI

Şube müdürleri yer değiştirme tercih başvuruları 3 Haziran - 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Atamaların yapılması ve sonuç ilanı 12 Haziran tarihinde açıklanacak.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİH BAŞVURULARI

İsteğe bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 1 - 5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, sonuç ilanı ise 10 Temmuz'da gerçekleşecek.

ŞUBE MÜDÜRLERİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.

https://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Elektronik Başvuru Formu'nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak başvuru formunun çıktısı, başvuruyu yapan ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürleri tarafından ilçe, il millî eğitim müdürlüğü şube müdürleri tarafından ise il millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine imzalanarak teslim edilmelidir.

KAÇ YILLIK ÖĞRETMEN ŞUBE MÜDÜRÜ OLABİLİR?

En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olman, son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olan öğretmenler şube müdürü olabilir.