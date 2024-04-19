İl İçi Atama takvimi duyuruldu! Öğretmen için atamalar 12 Temmuz'da yapılacak

Tayinler ne zaman açıklanacak 2024, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Yönetici görevlendirme süreci başladı. 5 Nisan Cuma günü mevcuttaki yöneticilerin tercihlerinin alındı. Peki, İl İçi Atama Takvimi açıklandı mı? İlk defa yönetici olmayı bekleyen öğretmenler adım adım yapılacaklar haberimizde...

İlk defa müdür veya müdür yardımcısı olma süreci başladı. Boş bulunan eğitim kurumlarının ilanı 18 Nisan yapıldı. Sözlü sınav komisyonları ise 19 Nisan Cuma günü yani bugün oluşturulacak. Peki, İl içi tayinleri belli oldu mu? Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu mu? İşte MEB il içi takvimi 2024.

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ 2024

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru açıklandı.

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama yer değişikliği 13-20 Mayıs tarihleri arasında, iller arası isteğe bağlı atama yer değişikliği ise 3-9 Haziran’da yapılacak.

İlişik kesme ve göreve başlama işlemlerinin 17 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

Öğretmen için atamalar 12 Temmuz'da yapılacak.

2024 ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ

Öğretmenlerin özür grubu yaz dönemi mazerete bağlı yer değişikliği 1-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2024 İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ

İller arası isteğe bağlı yer değişikliği 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İlişik kesme ve göreve başlama işlemlerinin 17 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılması bekleniyor.