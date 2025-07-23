Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu neden kapalı, ne zaman açılacak? KGM alternatif yolları paylaştı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz 2025 tarihinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaştı. Günlerdir devam eden alevler, yoğun müdahaleye rağmen zaman zaman yeniden güç kazanırken, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu neden kapalı, ne zaman açılacak merak ediliyor.

Sakarya-Bilecik yangın paniği ne yazık ki sürüyor. Yangının etkisiyle bölgedeki en önemli güzergahlardan biri olan Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolunda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

MEKECE-BİLECİK-BOZÜYÜK YOLU KAPALI MI?

Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik sınırlarına kadar yayılan orman yangını nedeniyle, Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgedeki yangının zaman zaman şiddetlenmesi ve alevlerin kara yoluna yaklaşması güvenlik riski oluşturduğundan yetkililer yolun trafiğe kapatılmasına karar verdi.

Ulaşım ise Osmaneli OSB Kavşağı üzerinden alternatif yollarla sağlanacak.

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MEKECE-BİLECİK-BOZÜYÜK YOLU NEDEN KAPALI?

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan orman yangınının yol güzergahına ulaşması nedeniyle kapatıldı. Yoğun duman ve alevlerin kara yoluna yakın bölgelerde kontrolü zorlaştırması nedeniyle, sürücü ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla güzergah kullanılmıyor.

MEKECE-BİLECİK-BOZÜYÜK YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Yangının kontrol altına alınması ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesiyle birlikte, Karayolları Genel Müdürlüğü yolun ulaşıma açılacağını duyurdu. Bölgede yangın söndürme ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu riskler büyük ölçüde ortadan kaldırılmaya devam ediyor.