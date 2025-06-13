Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı PPK toplantı tarihi!

TCMB’nin haziran ayı faiz kararını açıklayacağı tarih merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre haziran ayı faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı tarih merak konusu oldu. Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte gözler yeniden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı yeni faiz oranına çevrildi. Merkez bankasının açıklayacağı faiz kararı, enflasyonla mücadele kapsamında izlenen sıkı para politikası ve temmuz zammı için önemli nitelikte.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre haziran ayı faiz toplantısı, 19 Haziran Perşembe günü yapılacak.Toplantının bitmesiyle saat 14.00 civarında faiz kararı kamuoyuna açıklanacak.

Haziran ayı için açıklanan faiz kararı, yılın ilk yarısında ekonomik görünümün şekillenmesi açısından kritik bir dönemeç olacak. Sıkı para politikasını sürdüren Merkez Bankası’nın bu kararında, mayıs ayı enflasyon verileri ve iç talep görünümü belirleyici rol oynayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPAR MI?

Merkez Bankası’ndan haziran ayı için faiz indirimi beklenmiyor. Yapılan son açıklamalarda, bankanın sıkı para politikasını kararlılıkla sürdüreceği mesajı verilmişti. Bu nedenle, haziran ayında da politika faizinin sabit tutulması ya da sadece küçük bir indirim yapılması tahmin ediliyor.