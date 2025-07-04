Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman? PPK toplantı tarihi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 00:54 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 00:54 - Güncelleme:

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi belli oldu. Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak merakla beklenirken, faiz kararı tahminleri de gecikmedi.

Haziran ayında faizleri yüzde 46 seviyesinde sabit tutan TCMB’nin temmuz ayı adımı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman? MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz faiz kararı 24 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanacak. Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak. Faiz kararı, piyasalar, yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından merakla bekleniyor. İlgili Haber Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 287 milyon dolar azaldı PPK TOPLANTISI NE ZAMAN? 2025 yılı için belirlenen TCMB PPK takvimine göre Temmuz ayı toplantısı 24 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Para Politikası Kurulu toplantıda politika faizine ilişkin yeni kararını açıklayacak. Toplantının ardından yazılı duyuru ile sadece faiz oranı değil, aynı zamanda makroekonomik gelişmeler ve enflasyon görünümüne dair değerlendirmeler de paylaşılacak. İlgili Haber Mercedes-Benz’den temmuz kampanyası: 1.8 milyon TL kredi 0 faiz! HAZİRAN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU? Merkez Bankası Haziran ayında düzenlenen PPK toplantısında politika faizini sabit tutmuştu. Karara göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46 seviyesinde bırakıldı. Karar metninde ise jeopolitik risklerin, küresel ticarette artan korumacı adımların ve finansal koşulların enflasyon üzerindeki etkilerinin dikkatle izlendiği vurgulanmıştı. İlgili Haber Faiz indirimi için 'yeşil ışık!' Piyasalar enflasyona nasıl tepki verdi?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan