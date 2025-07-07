Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır?

Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda görev yapan 19 askerin, bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kaldığını duyurdu. Ne yazık ki yaşanan olayda 12 askerimiz şehit oldu. Olayın ardından metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, metan gazı yanıcı mıdır gibi sorular kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 12’sinin şehit olduğunu bildirdi. Olayın ardından bölgedeki faaliyetler durdurulurken, gazdan etkilenen diğer askerlerin tedavisi sürüyor.

Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır? - 1. Resim

Vatandaşlar ise olayın ardından metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, metan gazı yanıcı mıdır sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır? - 2. Resim

METAN GAZI ZEHİRLENMESİ NASIL OLUR?

Metan gazı tek başına zehirli bir gaz değil fakat bulunduğu ortamda oksijenin yerini alarak solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Kapalı ve havalandırması yetersiz alanlarda metan biriktiğinde, ortamda oksijen seviyesi düşer ve zehirlenmeye neden olur.

İnsan vücudu oksijensiz kaldığında kısa sürede baş dönmesi, mide bulantısı, sersemlik, bilinç kaybı ve solunum durması gibi ciddi belirtiler ortaya çıkar. Metan gazı da bazı ortamlarda karbonmonoksit gibi zehirli gazlarla birleşebilir bu da ölüm riskini daha da artırır.

Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır? - 3. Resim

MAĞARADA METAN GAZI NEDEN OLUR, NASIL OLUŞUR?

Mağaralar gibi kapalı yer altı alanlarında metan gazı oluşumu, genellikle organik maddelerin oksijensiz ortamda çürümesiyle gerçekleşir. Toprak altında veya karanlık, nemli bölgelerde bulunan biyolojik kalıntılar, bakteriler tarafından parçalanarak metan salınımı oluşur.

Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır? - 4. Resim

METAN GAZI YANICI MIDIR?

Metan gazı oldukça yanıcı bir gazdır. Havadaki oranı %5 ila %15 arasında olduğunda tutuşabilir ve patlayıcı hale gelir. Bu yüzden de metan gazı bulunan ortamlarda en küçük bir kıvılcım ya da elektrik akımı dahi büyük patlamalara yol açabilir. 

Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır? - 5. Resim

METAN GAZI NE KADAR SÜREDE ÖLDÜRÜR?

Metan gazına bağlı ölümler genellikle oksijen yetersizliğinden kaynaklanır. Gazın yoğunluğuna bağlı olarak, kişi dakikalar içinde etkilenmeye başlar.

Eğer bir insanın bulunduğu ortamda metan gazı oranı çok yüksekken oksijen oranı çok düşükse, yalnızca 2-3 dakika içinde bilinç kaybı ve ardından ölüm meydana gelebilir.

Bilhassa kapalı alanlarda bu süre oldukça kısadır. Kokusuz ve renksiz olması nedeniyle fark edilmesi de zor olduğundan metan gazı son derece tehlikelidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dilenciye sınır dışı! Üzerinden binlerce TL nakit çıktı, bu kadarı da 'pes' dedirtti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zeydan Karalar neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gündemde - HaberlerZeydan Karalar neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Adana Büyükşehir Belediye Başkanı gündemdeOrkun Kökçü Beşiktaş transferi gündemde: Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar? - HaberlerOrkun Kökçü Beşiktaş transferi gündemde: Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar?Gazeteci Hikmet Çetinkaya neden öldü, hastalığı neydi? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi hayatını kaybetti - HaberlerGazeteci Hikmet Çetinkaya neden öldü, hastalığı neydi? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi hayatını kaybettiYKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı - HaberlerYKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih dönemi için geri sayım başladıAyşe Barım olayı yeniden gündemde: Ayşe Barım kimdir, neden tutuklu? - HaberlerAyşe Barım olayı yeniden gündemde: Ayşe Barım kimdir, neden tutuklu?KPSS branş bazında sıralamalara nedir, nasıl bakılır? Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS branş bazında sıralama sorgulama - HaberlerKPSS branş bazında sıralamalara nedir, nasıl bakılır? Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS branş bazında sıralama sorgulama
Sonraki Haber Yükleniyor...