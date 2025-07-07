Metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, yanıcı mıdır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda görev yapan 19 askerin, bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kaldığını duyurdu. Ne yazık ki yaşanan olayda 12 askerimiz şehit oldu. Olayın ardından metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, metan gazı yanıcı mıdır gibi sorular kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 12’sinin şehit olduğunu bildirdi. Olayın ardından bölgedeki faaliyetler durdurulurken, gazdan etkilenen diğer askerlerin tedavisi sürüyor.

Vatandaşlar ise olayın ardından metan gazı zehirlenmesi nasıl olur, mağarada metan gazı neden olur, metan gazı yanıcı mıdır sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

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METAN GAZI ZEHİRLENMESİ NASIL OLUR?

Metan gazı tek başına zehirli bir gaz değil fakat bulunduğu ortamda oksijenin yerini alarak solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Kapalı ve havalandırması yetersiz alanlarda metan biriktiğinde, ortamda oksijen seviyesi düşer ve zehirlenmeye neden olur.

İnsan vücudu oksijensiz kaldığında kısa sürede baş dönmesi, mide bulantısı, sersemlik, bilinç kaybı ve solunum durması gibi ciddi belirtiler ortaya çıkar. Metan gazı da bazı ortamlarda karbonmonoksit gibi zehirli gazlarla birleşebilir bu da ölüm riskini daha da artırır.

MAĞARADA METAN GAZI NEDEN OLUR, NASIL OLUŞUR?

Mağaralar gibi kapalı yer altı alanlarında metan gazı oluşumu, genellikle organik maddelerin oksijensiz ortamda çürümesiyle gerçekleşir. Toprak altında veya karanlık, nemli bölgelerde bulunan biyolojik kalıntılar, bakteriler tarafından parçalanarak metan salınımı oluşur.

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METAN GAZI YANICI MIDIR?

Metan gazı oldukça yanıcı bir gazdır. Havadaki oranı %5 ila %15 arasında olduğunda tutuşabilir ve patlayıcı hale gelir. Bu yüzden de metan gazı bulunan ortamlarda en küçük bir kıvılcım ya da elektrik akımı dahi büyük patlamalara yol açabilir.

METAN GAZI NE KADAR SÜREDE ÖLDÜRÜR?

Metan gazına bağlı ölümler genellikle oksijen yetersizliğinden kaynaklanır. Gazın yoğunluğuna bağlı olarak, kişi dakikalar içinde etkilenmeye başlar.

Eğer bir insanın bulunduğu ortamda metan gazı oranı çok yüksekken oksijen oranı çok düşükse, yalnızca 2-3 dakika içinde bilinç kaybı ve ardından ölüm meydana gelebilir.

Bilhassa kapalı alanlarda bu süre oldukça kısadır. Kokusuz ve renksiz olması nedeniyle fark edilmesi de zor olduğundan metan gazı son derece tehlikelidir.