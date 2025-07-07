Motorine zam mı geldi? Brent Petrol fiyatlarında son durum merak ediliyor

Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı sebebiyle zam gelmişti. 3 Temmuz'da benzin, motorin ve LPG'ye gelen zamla beraber akaryakıt fiyatları İstanbul'da 51-52 liraya kadar çıkmıştı. Peki, motorine zam geldi mi? İşte 7 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Motorin, LPG ve benzine gelen ÖTV zammıyla beraber akaryakıt fiyatları İstanbul'da 51-52 lira seviyelerine çıktı.

Haftanın ilk günü motorine yeni zam ya da indirim var mı? sorusuna cevap araç sahiplerine kötü haber verildi. İşte brent petrol fiyatlarında son durum...

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Motorine Çarşamba günü yani 9 Temmuz 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruş zam yapılması bekleniyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

4 Temmuz 2025 Cuma günü 68,53 dolara kadar çıkan Brent Petrol yeni haftanın ilk günü 67,64 dolar seviyesinde başlamıştı.

Ardından yeniden zirveye çıkan Brent Petrol an itibariyle 69,08 dolar seviyesine kadar çıktı. Bugün ise 69,08 dolar seviyesini gören Brent Petrol fiyatlarına yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıta yeni bir zam beklentisi meydana geldi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 51.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 52.36 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı: 26,06 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 51.05 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 52.25 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 25.46 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin litre fiyatı: 51.87 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 53.22 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 25.96 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin litre fiyatı: 52.19 TL

İzmir motorin litre fiyatı: 53.55 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 25.91 TL