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Meta’nın yapay zeka modeli neden ertelendi? Karar sektörde endişe oluşturdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meta’nın yapay zeka modeli neden ertelendi? Karar sektörde endişe oluşturdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapay zekanın önemli yeniliklerinden biri olan Meta'nın Behemoth'unun piyasaya sürülmesi ertelendi.i Behemoth'un ne zaman piyasaya sürüleceği belli olmazken neden ertelendiği merak konusu haline geldi.

Wall Street Journal'ın haberine göre Meta Platforms, büyük dil modeli olan Behemoth'un piyasaya sürülmesini erteliyor.  Bu karar yatırımcılar başta olmak üzere sektördeki etkiledi.

Meta’nın yapay zeka modeli neden ertelendi? Karar sektörde endişe oluşturdu - 1. Resim

META, BEHEMOTH MODELİNİ ERTELEMEYE KARAR VERDİ

Meta, Behemoth yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesini ertelediğini duyurdu. Meta’nın erteleme yönündeki kararı, yapay zeka sektöründeki diğer büyük oyuncular üzerinde satış baskısı oluşturdu. 

Meta'nın duyurduğu erteleme haberinin ardından Meta hisseleri %4 oranında değer kaybetti ve yatırımcıların kafasının karşımasına neden oldu.

Meta’nın yapay zeka modeli neden ertelendi? Karar sektörde endişe oluşturdu - 2. Resim

META'NIN YAPAY ZEKA MODELİ NEDEN ERTELENDİ?

Meta, Behemoth yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesini teknik zorluklar ve düzenleyici belirsizlikler olması sebebiyle ertelediğini açıkladı.

Meta’daki bu düşüş, Nvidia gibi yapay zeka odaklı hisseleri de kötü yönde etkiledi. Nasdaq Bileşik Endeksi günü %0,6 düşüşle tamamlarken, yatırımcılar gözlerini sektördeki kısa vadeli belirsizliklere çevirdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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