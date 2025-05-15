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Metin Arolat'ın ölüm nedeni ne? Otopsi raporu gündeme bomba gibi düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Metin Arolat&#039;ın ölüm nedeni ne? Otopsi raporu gündeme bomba gibi düştü
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Metin Arolat 20 EylüL 2024 tarihinde fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Arolat 52 yaşında hayatını kaybetti. Metin Arolat'ın otopsi sonucu çıkmasıyla beraber ölüm sebebi de beli oldu.

90’lara damga vuran “Dert Değil” şarkısıyla hafızalara yer edinen şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, sahne aldığı esnada aniden fenalaşarak yere yığılmıştı.

Sahnede geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ani vefatının ardından ölüm nedeni ise büyük merak konusu olmuştu.

Metin Arolat'ın ölüm nedeni ne? Otopsi raporu gündeme bomba gibi düştü - 1. Resim

METİN AROLAT'IN ÖLÜM SEBEBİ NE?

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığılmıştı.

İlk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti.

Metin Arolat için ilk olarak Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Ünlü isim, İzmir'de Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Ani vefatıyla tüm sevenlerini yasa boğan Metin Arolat'ın otopsi raporu ölümünden aylar sonra ortaya çıktı.

Metin Arolat'ın ölüm nedeni ne? Otopsi raporu gündeme bomba gibi düştü - 2. Resim

Sabah'ın haberine göre; Metin Arolat'ın otopsi raporunda kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu belirtildi. 

Metin Arolat, birkaç gün önce katıldığı Armağan Çağlayan'ın programında "Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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