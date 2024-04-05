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Metro Kadir Gecesi'nde sabaha kadar çalışacak İstanbul gece metrosu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Metro Kadir Gecesi&#039;nde sabaha kadar çalışacak İstanbul gece metrosu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadir Gecesi'nde camileri ziyaret etmek, etkinliklere katılmak için metro kullanacak yolcular gece metro olup olmayacağını merak ediyor.

Kadir Gecesi'nde İstanbul'da metro sabaha kadar açık olacak mı, gece metrosu var mı araştırılıyor. 

İstanbul'da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "Gece Metrosu" uygulaması hizmet veriyor. 

Gece Metrosu ramazan ayında da uygulanmaya devam ediyor. 

Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma gününe denk geldiği için sabah kadar metrolar çalışacak. 

Ayrıca ramazan ayına özel olarak hafta içi metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferler 01.00'e kadar devam edecektir. Metro Kadir Gecesi'nde sabaha kadar çalışacak İstanbul gece metrosu - 1. Resim

Marmaray'ın ise hafta sonu gece seferleri belirli saatlerde yapılıyor. 

Halkalı'dan son tren gece yarısından sonra saat 01.28'de kalkıyor. Metro Kadir Gecesi'nde sabaha kadar çalışacak İstanbul gece metrosu - 2. Resim

Gebze'den son tren gece yarısından sonra saat 01.20'de kalkıyor. Metro Kadir Gecesi'nde sabaha kadar çalışacak İstanbul gece metrosu - 3. Resim

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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