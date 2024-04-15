MHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz hakkında

Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu. 15 kişilik Başkanlık divanında yer alacak isimler açıklandı. Bu kapsamda MHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz oldu. Peki, MHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz kimdir, kaç yaşında? Sadir Durmaz aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...

Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Divanda, 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer aldı. Bu kapsamda MHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz oldu. Peki, MHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz kimdir, kaç yaşında? Sadir Durmaz aslen nereli? Detaylar haberimizde...

SADİR DURMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sadir Durmaz, 15 Temmuz 1963 yılında Çiçekdağı'nda doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük, Milletlerarası Kooperatif ve Çalışma Ekonomisi (CIRIEC) Araştırma Merkezi Türkiye Daimi Komite Üyeliği, Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Güvensigorta Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tarım Kredi Spor Kulübü Başkanlığı, Dünya Bankası İşbirliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Yeniden Yapılandırma Projesi Koordinatörlüğü yaptı.

2009 yerel seçimlerinde MHP'den Yerköy belediye başkan adayı oldu. TBMM 24 ve 25. dönem Yozgat, 27 ve 28. dönem Ankara milletvekilidir.

Sadir Durmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

2024 yılında yeniden MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve gelmiştir.