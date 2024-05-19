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Milletler Ligi'nde ilk etap maçları bugün 20.00'da oynanacak olan Fransa - Türkiye voleybol karşılaşması ile sona eriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milletler Ligi, Filenin Sultanları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

VNL'de voleybol mücadeleleri son hızla devam ederken Filenin Sultanları maçlara çıkıyor. İlk etap maçları Antalya'da gerçekleşirken ikinci etap ne zaman, nerede oynanacak araştırıldı. Yakından takip edilen Milletler Ligi'nde maç takvimi 2024 haberimizde yer alıyor...

Filenin Sultanları'nın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde karşılaşmalar devam ederken ilk etap sona eriyor. Hollanda, Fransa, Japonya ve İtalya ile karşılaştığımız VNL'de 2. etap maçlarının tarihi ve programı...

Lig'in ilk etabının son maçı 19 Mayıs günü 20.00'da Fransa'ya karşı oynanacak. Her hafta 4 karşılaşmanın oynanacağı VNL'de 28 Mayıs - 2 Haziran aralığında ABD'de, 11-16 Haziran tarihlerinde ise Çin'de gerçekleşecek.

Hollanda'yı 3-1 mağlup ederken, Japonya'ya karşı mağlup olmuştuk.

Milletler Ligi'nde ilk etap maçları bugün 20.00'da oynanacak olan Fransa - Türkiye voleybol karşılaşması ile sona eriyor - 1. Resim

1. hafta programı şöyle:

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

Kadroda yer alan oyuncularımız ise şöyle:

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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