Milli sporcu Semih Topçu neden darp edildi? Semih Topçu kimdir?

Sırbistan’da düzenlenen 'Elite ProCard' yarışmasında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden milli sporcu Semih Topçu, “Şampiyonlar Şampiyonu” unvanına sahiptir. Vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası olan Semih Topçu, çalıştığı spor salonunda silahla alıkonularak dakikalarca darp edildi. Milli sporcu Semih Topçu'nun neden darp edildiği merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Bursa'da milli vücut geliştirme sporcusu Semih Topçu, özel antrenör olarak çalıştığı spor salonunun işletmecisi Baki K. tarafından silahla tehdit edildi. Ardından Baki K.’nin koruması iddia edilen Yusuf İslam D. ise Topçu’yu dakikalarca darbetti.

Semih Topçu darp görüntülerinin yayılması üzerine gündeme damga vurdu. Vücudunda kırıklar oluşan Topçu, yaşanılan olay sonrasında şikayetçi oldu. İşte Semih Topçu ile ilgili tüm ayrıntılar...

SEMİH TOPÇU KİMDİR?

Semih Topçu, Türkiye’nin en başarılı vücut geliştirme sporcularından biridir. "Antrenörlerin Hocası" olarak tanınırlığa sahip olan Topçu, hem profesyonel bir sporcu hem de deneyimli bir eğitmendir.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Topçu, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nda eğitmenlik yapıyor.

Semih Topçu Sırbistan’da düzenlenen 'Elite ProCard' yarışmasında “Şampiyonlar Şampiyonu” unvanını kazanarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Semih Topçu'nun vücut geliştirme şampiyonu ve badmintonda altın madalyası vardır.

SEMİH TOPÇU DARP OLAYI NEDİR?

Milli sporcu Semih Topçu Çalıştığı spor salonunda izinli gününde çalışmadığı gerekçesiyle işletme sahibi tarafından iş yerine çağrıldı. Ardından Topçu'ya silah çekilip, tekme tokat dövüldü. O anlar kamerada kayıt altına alınırken, Topçu’nun soğukkanlı duruşu ise dikkat çekti.

2025 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde görev yaptığı spor salonunda darpedilen Semih Topçu, iddialara göre fazla mesai yapmayı kabul etmediği gerekçesiyle tehdit ve şiddete maruz kaldı.

İşletme sahibi Baki K.’nın kendisini silahla tehdit ettiği, ardından korumaları tarafından dakikalarca dövüldüğü iddia edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan ola yargıya taşındı.