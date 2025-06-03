Hariboda uyuşturucu mu var, Haribo uyuşturucu olayı nedir? Belçika'da ürünler toplatılıyor!

Dünyaca ünlü şekerleme markası Haribo Belçika ve Hollanda’da yaşanan dikkat çekici bir olayla gündemde. 1 kilogramlık ambalajlarda satışa sunulan “Haribo Happy Cola F!ZZ” ürünleri bazı tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle geri çağrıldı. Gıda güvenliği kurumlarının yaptığı incelemelerde ise bazı ürünlerde uyuşturucu madde tespit edildiği iddiaları kamuoyunda infiale neden oldu. Hariboda uyuşturucu mu var, Haribo uyuşturucu olayı nedir merakla araştırılıyor.

HARİBODA UYUŞTURUCU MU VAR?

Son günlerde Avrupa’da yaşanan gelişmeler, dünya genelinde milyonlarca kişinin tükettiği Haribo markasına yönelik dikkat çekici iddiaları beraberinde getirdi. Hollanda ve Belçika’da bazı tüketicilerin Haribo'nun “Happy Cola F!ZZ” adlı şekerlemesinden sonra baş dönmesi şikayetinde bulunması üzerine ürünler piyasadan çekildi.

Yapılan laboratuvar analizlerinde bazı paketlerde esrar maddesi tespit edilmesiyle olay skandal boyutuna ulaştı. Gıda güvenliği kurumları tarafından yapılan açıklamalar, şekerlemelerin bazı partilerinde uyuşturucu maddenin bulunmuş olabileceğini gösterdi. Haribo yetkilileri ise kontaminasyonun nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere yetkililerle iş birliği içinde olduklarını açıkladı.

HARİBO UYUŞTURUCU OLAYI NEDİR?

Olay Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu’na yapılan sağlık şikayetleriyle gündeme geldi. Bir ailenin 1 kilogramlık Haribo Happy Cola F!ZZ şekerlerini tükettikten sonra rahatsızlanması ve baş dönmesi yaşamaları üzerine yapılan testlerde üç farklı pakette esrar izine rastlandı.

Yaşanan durumun ardından Haribo söz konusu ürünleri tedbir amaçlı geri çağırdı. Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı da konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak henüz doğrulanmış bir sağlık vakası olmadığını bildirdi.

Ancak güvenlik önlemi olarak geri çekme işleminin sürdüğü ifade edildi. Haribo olayın ciddiyetle ele alındığını ve araştırmaların devam ettiğini kamuoyuna duyurdu.

İlgili Haber Haribo'dan uyuşturucu çıktı! Firma ürünleri toplattı, açıklamalar peş peşe geldi...

HARİBO NEDEN TOPLATILIYOR?

Haribo ürünlerinin toplatılmasının nedeni Happy Cola F!ZZ” adlı ürünü tükettikten sonra bazı kullanıcıların baş dönmesi yaşaması ve laboratuvar analizlerinde esrar maddesinin tespit edilmesi oldu.

Ürünlerden sadece üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığı ifade edilse de muhtemel sağlık risklerine karşı tüm stokların tedbiren geri çağrıldığı açıklandı. Yetkililer, tüketicilerin özellikle L341-4002307906 kodlu ve son kullanma tarihi Ocak 2026 olan paketleri kullanmaması konusunda uyardı.

Hollanda polisi ise ürünlere esrarın nasıl karıştığını araştırıyor. Şirketten yapılan son açıklamalarda sadece Hollanda’daki ürünlerin geri çekildiği, diğer ülkelerdeki Haribo ürünlerinde herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi. Sahte ürün ihtimali de araştırmalar kapsamında değerlendiriliyor.