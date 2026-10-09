Akaryakıt piyasasında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir fiyat değişikliği gündeme geldi. 9 Ekim 2026 Cuma günü ''Motorine zam geldi mi, benzine indirim var mı?'' soruları araştırılırken söz konusu beklenen değişikliklerin gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken sürücüler, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırıyor. İşte, 9 Ekim Cuma akaryakıt fiyatları...

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Ekim ayının ilk günlerinden itibaren akaryakıt fiyatlarında peş peşe değişiklikler yaşandı. Fiyat hareketliliği, hem benzin hem motorin hem de LPG kullanan araç sahiplerinin harcamalarını yakından ilgilendiriyor. Benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol piyasalarındaki hareketler, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri etkili oluyor. Peki, motorine zam geldi mi, benzine indirim var mı?

Motorine zam geldi mi, benzine indirim var mı? 9 Ekim akaryakıt fiyatları

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

9 Ekim 2026 Cuma günü paylaşılan sektör bilgilerine göre motorinin litre fiyatına 6,40 TL zam yapılması bekleniyor. Zam kararının gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor. Ekim ayının ilk haftasında motorin fiyatlarında hem artış hem de indirim yaşandı. 1 Ekim’de 3,60 TL zam yapılan motorine, 3 Ekim’de 2,22 TL, 6 Ekim’de ise 4,95 TL indirim geldiği bildirildi. Beklenen yeni artışın araç sahiplerinin yakıt giderlerini yükseltmesi bekleniyor.

Motorine zam geldi mi, benzine indirim var mı? 9 Ekim akaryakıt fiyatları

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzin fiyatlarında bu kez indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim öngörülüyor. İndirimin gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Ekim ayının başında benzine 4,15 TL zam yapılmış, ayrıca kademeli ÖTV uygulaması kapsamında fiyatlara artış yansıtılmıştı. Beklenen indirimle birlikte benzin fiyatlarında sınırlı bir düşüş yaşanması öngörülüyor.

Motorine zam geldi mi, benzine indirim var mı? 9 Ekim akaryakıt fiyatları

9 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 84,70 TL, motorin 90,20 TL, otogaz 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 84,50 TL, motorin 90,00 TL, otogaz 40,60 TL

Ankara: Benzin 85,70 TL, motorin 91,30 TL, otogaz 41,29 TL

İzmir: Benzin 85,90 TL, motorin 91,50 TL, otogaz 41,20 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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