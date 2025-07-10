Motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 23:37 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 23:37 - Güncelleme:

Akaryakıt, Motorin, Benzin, LPG, Haber

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak ÖTV zammının ardından motorine bir zam daha gelmişti. İstanbul'da Motorin litre fiyatı 53 lira seviyelerine çıkarken Ankara ve İzmir'de ise 54 lira seviyesini aşmıştı. Peki, motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Geçtiğimiz günler motorin, benzin ve LPG fiyatlarına ÖTV zamm yapıldı. Son olarak motorine 1 lira 16 kuruşluk zam yapıldı. Böylelikle motorin fiyatları İstanbul'da 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşmıştı. Milyonlarca araç sahipleri motorine zam gelecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. MOTORİNE YENİ ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI? 10-11 Temmuz tarihleri arasında motorine yeni bir zam ya da indirim beklenmemektedir. Son olarak 9 Temmuz Çarşamba gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapılmıştı. Perşembe günü sabahı brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,70 dolardan işlem görüyordu. İlerleyen saatlerle beraber Brent Petrol fiyatları 68,83 dolara kadar geriledi. Dün 70,17 dolara kadar çıkarken Brent petrolün varil fiyatı günü 69,60 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 11 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 51.22 TL İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 53.56 TL İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı: 26,06 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 51.08 TL İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 53.45 TL İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 25.46 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Ankara benzin litre fiyatı: 51.91 TL Ankara motorin litre fiyatı: 54.44 TL Ankara LPG litre fiyatı: 25.96 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Ankara benzin litre fiyatı: 51.91 TL Ankara motorin litre fiyatı: 54.44 TL Ankara LPG litre fiyatı: 25.96 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir benzin litre fiyatı: 52.24 TL İzmir motorin litre fiyatı: 54.78 TL İzmir LPG litre fiyatı: 25.91 TL İlgili Haber Akaryakıta bir büyük zam daha! Litresi 55 lirayı aştı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin