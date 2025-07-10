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Motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor
Akaryakıt, Motorin, Benzin, LPG, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak ÖTV zammının ardından motorine bir zam daha gelmişti. İstanbul'da Motorin litre fiyatı 53 lira seviyelerine çıkarken Ankara ve İzmir'de ise 54 lira seviyesini aşmıştı. Peki, motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Geçtiğimiz günler motorin, benzin ve LPG fiyatlarına ÖTV zamm yapıldı. Son olarak motorine 1 lira 16 kuruşluk zam yapıldı. Böylelikle motorin fiyatları İstanbul'da 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşmıştı.

Milyonlarca araç sahipleri motorine zam gelecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. 

Motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 1. Resim

MOTORİNE YENİ ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

10-11 Temmuz tarihleri arasında motorine yeni bir zam ya da indirim beklenmemektedir.

Son olarak 9 Temmuz Çarşamba gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapılmıştı.

Motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 2. Resim

Perşembe günü sabahı brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,70 dolardan işlem görüyordu. İlerleyen saatlerle beraber Brent Petrol fiyatları 68,83 dolara kadar geriledi.

Dün 70,17 dolara kadar çıkarken Brent petrolün varil fiyatı günü 69,60 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 3. Resim

11 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 51.22 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 53.56 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG fiyatı: 26,06 TL

Motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 4. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 51.08 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 53.45 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 25.46 TL

Motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 5. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin litre fiyatı: 51.91 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 54.44 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 25.96 TL

Motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 6. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin litre fiyatı: 51.91 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 54.44 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 25.96 TL

Motorine zam var mı? 11 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - 7. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin litre fiyatı: 52.24 TL

İzmir motorin litre fiyatı: 54.78 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 25.91 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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