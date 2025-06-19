Müge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı

ATV ekranlarında hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı 2024-2025 yayın dönemini yavaş yavaş noktalama hazırlığında. Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olan programın sezon finali tarihi, izleyici kitlesi tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Müge Anlı sezon finali ne zaman sorusu izleyenlerin odağında yer aldı.

Müge Anlı sezon finali ne zaman olacak büyük bir heyecan ve merakla araştırılıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen programın ne zaman sezon arası vereceği gündemin en çok konuşulan konularından biri. Her yıl yaz aylarında yayın hayatına kısa bir ara veren program bu yıl da benzer bir planlama doğrultusunda tatile çıkmaya hazırlanıyor.

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ATV'nin gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” sezonun son bölümünü büyük ihtimalle 27 Haziran 2025 Cuma günü yayınlayarak veda edecek.

Geçen sene sezon finali 28 Haziran Cuma günü yapılmıştı. Bu nedenle bu yıl da izleyiciler, yeni gelişmeleri kaçırmamak için bu tarihe göre ekran başına geçecek.

MÜGE ANLI BİTTİ Mİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tamamen bitmedi, sadece yaz tatili için kısa bir araya girdi. Yıl boyunca süren güncel dosya takibi, kayıp olayları, çözülmeye yakın vaka anlatımları ve izleyenleri ekrana kilitleyen gelişmelerle dikkat çeken program, sezon finaliyle birlikte dinlenme dönemine geçiş yapacak.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın yeni sezon dönüşü, geçmiş yayın takvimleri göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayının ikinci haftası olarak öngörülüyor. Yaz boyunca hazırlık yapan yapım ekibi, Eylül’de yeniden soluğu ekran başında alacak şekilde planlamasını sürdürüyor.

Yeniden başlamasıyla birlikte sansasyonel dosyalar, yeni kayıp olayları ve kapsamlı çözüm süreçleri yine izleyiciyle buluşacak.