Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Müge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı

Müge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitleyen “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı 2024-2025 yayın dönemini yavaş yavaş noktalama hazırlığında. Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri olan programın sezon finali tarihi, izleyici kitlesi tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Müge Anlı sezon finali ne zaman sorusu izleyenlerin odağında yer aldı.

Müge Anlı sezon finali ne zaman olacak büyük bir heyecan ve merakla araştırılıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen programın ne zaman sezon arası vereceği gündemin en çok konuşulan konularından biri. Her yıl yaz aylarında yayın hayatına kısa bir ara veren program bu yıl da benzer bir planlama doğrultusunda tatile çıkmaya hazırlanıyor. 

Müge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı - 1. Resim

MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ATV'nin gündüz kuşağının reyting rekortmeni programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” sezonun son bölümünü büyük ihtimalle 27 Haziran 2025 Cuma günü yayınlayarak veda edecek.

Geçen sene sezon finali 28 Haziran Cuma günü yapılmıştı. Bu nedenle bu yıl da izleyiciler, yeni gelişmeleri kaçırmamak için bu tarihe göre ekran başına geçecek.

Müge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı - 2. Resim

MÜGE ANLI BİTTİ Mİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tamamen bitmedi, sadece yaz tatili için kısa bir araya girdi. Yıl boyunca süren güncel dosya takibi, kayıp olayları, çözülmeye yakın vaka anlatımları ve izleyenleri ekrana kilitleyen gelişmelerle dikkat çeken program, sezon finaliyle birlikte dinlenme dönemine geçiş yapacak.

Müge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı - 3. Resim

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Programın yeni sezon dönüşü, geçmiş yayın takvimleri göz önünde bulundurulduğunda Eylül ayının ikinci haftası olarak öngörülüyor. Yaz boyunca hazırlık yapan yapım ekibi, Eylül’de yeniden soluğu ekran başında alacak şekilde planlamasını sürdürüyor.

Yeniden başlamasıyla birlikte sansasyonel dosyalar, yeni kayıp olayları ve kapsamlı çözüm süreçleri yine izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörü 2025 yılında rekorlara doymuyor!Denizdeki can pazarından bir acı haber daha! Evladından sonra babası da hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı! Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları nasıl öğrenilir? - HaberlerTOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı! Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları nasıl öğrenilir?Sevgi Birsel ile Gülse Birsel kardeş mi? - HaberlerSevgi Birsel ile Gülse Birsel kardeş mi?Süresiz engelli raporu yenilenir mi, engelli raporu yenileme nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme uygulaması - HaberlerSüresiz engelli raporu yenilenir mi, engelli raporu yenileme nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme uygulamasıFilenin Sultanları kaçıncı sırada? Milletler Ligi (VNL) puan durumu - HaberlerFilenin Sultanları kaçıncı sırada? Milletler Ligi (VNL) puan durumuMSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PERTEM tercih sonuç sorgulama ekranı - HaberlerMSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?Bir sonraki faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası toplantı tarihleri - HaberlerBir sonraki faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası toplantı tarihleri
Sonraki Haber Yükleniyor...