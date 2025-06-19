Squid Game 3.sezon saat kaçta yayınlanacak? Final sezonunda gerilim artıyor!

Netflix'in popüler yapımlarından Squid Game'in 3. sezonu için geri sayım başladı. Squid Game dizisinin final sezonuna günler kala Squid Game 3. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak soruları gündeme geldi. Netflix dizinin yeni sezonu ile ilgili son fragmanı yayınladı.

Netflix’in dünya çapında rekorlar kıran Güney Kore yapımı dizisi Squid Game’in 3. sezonu için geri sayım resmen başladı. Hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği final sezonu, izleyicilere hem yeni karakterleri hem de daha sert rekabet sahneleriyle unutulmaz anlar yaşatacak. Fragmanın ardından “Squid Game 3. sezon ne zaman?”, “Saat kaçta yayınlanacak?” soruları sosyal medyada trend olurken, Netflix final sezonunun yayın tarihini ve saatini duyurdu.

SQUID GAME 3. SEZON SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Netflix, orijinal içeriklerini genellikle ABD saatiyle 00.00’da yayınlıyor. Buna göre, Squid Game’in 3. sezonu Türkiye saatiyle 27 Haziran 2025 Cuma günü saat 11:00’de Netflix’te yayınlanacak.

SQUID GAME 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix tarafından yayınlanan fragman bilgilerine göre, Squid Game 3. sezonu 27 Haziran 2025 Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonun yayınlanmasıyla birlikte dizi final yapacak.

YENİ SEZONDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Squid Game 3.sezonda izleyicileri hem tanıdık yüzler hem de sürpriz isimler bekliyor. İşte kadroda yer alan bazı isimler:

Lee Jung-jae

Lee Byung-hun

Yim Si-wan

Kang Ha-neul

Wi Ha-jun

Park Gyu-young

Park Sung-hoon

Yang Dong-geun

Kang Ae-sim

Jo Yu-ri

Chae Kuk-hee

Lee David

Roh Jae-won

Jun Suk-ho

Park Hee-soon

SQUID GAME 3. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Squid Game yeni sezonun 6 bölümden oluşacağı açıklandı. Tüm bölümlerin aynı anda yayınlanması bekleniyor. Netflix’in çoğu dizisinde uyguladığı bu strateji, izleyicilere “tek seferde izleme (binge-watching)” imkanı tanıyor. Bu nedenle hayranlar 27 Haziran günü saat 11:00’den itibaren bölümleri art arda izleyebilecek.

SQUID GAME 3. SEZON FİNAL Mİ?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Squid Game 3. sezon, dizinin final sezonu olacak. 2021 yılında ilk sezonuyla global anlamda bir kültür fenomenine dönüşen yapım, bu sezonla birlikte hikayesini tamamlamış olacak.