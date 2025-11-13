Müge Anlı İle Tatlı Sert programında tartışmalarıyla fenomen olan Sinan Sardoğan 'ın öldüğüne dair iddialar gündeme geldi.

Sosyal medyada sık sık "Sinan Sardoğan öldü mü?" sorusu sıkça araştırılıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin şüpheli kayboluşuyla gündeme gelen ve Türkiye'nin tepkisini çeken Sinan Sardoğan, uzun süre kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri olmuştu.

Müge Anlıdaki Sinan Sardoğan öldü mü? Sinan Sardoğanın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı

Programda yaptığı tartışmalı açıklamalar, yaşlı kadınlara gönderdiği müstehcen mesajlar ve kıyafetlerini yakması gibi davranışlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Sardoğan'ın akıbeti ve nerede olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

SİNAN SARDOĞAN ÖLDÜ MÜ?

Sinan Sardoğan ölmemiştir, hayattadır. İstanbul Avcılar'da çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Sinan Sardoğan'ın cezaevinde öldüğü iddiası doğru değildir.

Sinan Sardoğan'nın metris cezaevinde yattığı ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı bilgisine ulaşıldı.

