Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemde

Ünlü fitness fenomeni Ashton Hall'un sağlık durumu, sosyal meydada hızla yayılan bir ölüm iddiasıyla gündeme geldi. Hall'ın öldüğüne dair çıkan haberler, özellikle X platformunda paylaşılan bir gönderiyle beraber gün yüzüne çıktı. Bahsi geçen paylaşımda, Hall'ın sabah saat 04.00 sularında yaptığı antreman esnasında göğsünü tutup yere düştüğü ve hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Milyonlarca takipçisi bulunan Ashton Hall'ın sağlık durumu ve hayatta olup olmadığına dair detaylar merak konusu oldu.

ASHTON HALL ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Ashton Hall ölmemiştir, hayattadır ve sağlık durumu iyidir. Sosyal medyada hakkında yayılan "öldü" söylentilerinin, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş sahte videolara dayandığı bilgisi verildi.

Hall'ın menajeri ve yakın çevresi, fenomenin sağlıklı olduğunu ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.Son olarak fenomenin Nisan 2025'te yaptığı paylaşımın ardından sessizliğe bürünmesi, söylentilerin daha da güçlenmesine sebep oldu. Ancak bu söylentilerin yalan olduğu kısa süre içinde ortaya çıkmıştır.

ASHTON HALL KİMDİR?

24 Ekim 1995 yılında doğan Ashton Hall, eski NFL oyuncusu ve sosyal medya fenomenidir. Alcorn State Üniversitesi'nde futbol oynamış, profesyonel sporculuk kariyerini tamamlamıştır. Ardından Instagram ve TikTok’ta fitness ve hayat tarzı içerikleriyle ün kazanmıştır.

Sabah rutini videoları, buz banyoları ve sıra dışı alışkanlıklarıyla dikkat çeken Hall Instagram’da 18 milyondan fazla takipçiye sahiptir. Ayrıca kendi markasıyla sporcu gıdaları, sağlık ve cilt bakım ürünleri alanlarında girişimcilik yapmaktadır.