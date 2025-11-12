Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemde

Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemde
Fitness, Sosyal Medya, Fenomen, Sahte Haber, Yapay Zeka, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yaptığı idmanlarla tanınan dünyaca ünlü fitness fenomeni Ashton Hall hakkında çıkan "öldü" iddiaları, hayranları tarafından paniğe yol açtı. Birçok kişi, "Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu?" söylentilerinin akıbetini merak ediyor. İşte Hall hakkındaki son durum...

Ünlü fitness fenomeni Ashton Hall'un sağlık durumu, sosyal meydada hızla yayılan bir ölüm iddiasıyla gündeme geldi. Hall'ın öldüğüne dair çıkan haberler, özellikle X platformunda paylaşılan bir gönderiyle beraber gün yüzüne çıktı. Bahsi geçen paylaşımda, Hall'ın sabah saat 04.00 sularında yaptığı antreman esnasında göğsünü tutup yere düştüğü ve hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Milyonlarca takipçisi bulunan Ashton Hall'ın sağlık durumu ve hayatta olup olmadığına dair detaylar merak konusu oldu.

Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemde - 1. Resim

ASHTON HALL ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Ashton Hall ölmemiştir, hayattadır ve sağlık durumu iyidir. Sosyal medyada hakkında yayılan "öldü" söylentilerinin, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş sahte videolara dayandığı bilgisi verildi.

Hall'ın menajeri ve yakın çevresi, fenomenin sağlıklı olduğunu ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.Son olarak fenomenin Nisan 2025'te yaptığı paylaşımın ardından sessizliğe bürünmesi, söylentilerin daha da güçlenmesine sebep oldu. Ancak bu söylentilerin yalan olduğu kısa süre içinde ortaya çıkmıştır.

Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemde - 2. Resim

ASHTON HALL KİMDİR?

24 Ekim 1995 yılında doğan Ashton Hall, eski NFL oyuncusu ve sosyal medya fenomenidir. Alcorn State Üniversitesi'nde futbol oynamış, profesyonel sporculuk kariyerini tamamlamıştır. Ardından Instagram ve TikTok’ta fitness ve hayat tarzı içerikleriyle ün kazanmıştır.

Sabah rutini videoları, buz banyoları ve sıra dışı alışkanlıklarıyla dikkat çeken Hall Instagram’da 18 milyondan fazla takipçiye sahiptir. Ayrıca kendi markasıyla sporcu gıdaları, sağlık ve cilt bakım ürünleri alanlarında girişimcilik yapmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmiştiAvrupa devlerini peşine taktı! İspanyol basınından flaş Osimhen iddiası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmişti - HaberlerFatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmişti12 Kasım Bursa su kesintisi! Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek? - Haberler12 Kasım Bursa su kesintisi! Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?Güneşte patlama mı oldu? Etkileri Türkiye'de görülecek - HaberlerGüneşte patlama mı oldu? Etkileri Türkiye'de görülecekİlk Göktürk filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda? Oyuncu kadrosu belli oldu - Haberlerİlk Göktürk filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda? Oyuncu kadrosu belli olduŞehit Astsubay Emrah Kuran kimdir? Kuran'ın ailesine acı haber verildi - HaberlerŞehit Astsubay Emrah Kuran kimdir? Kuran'ın ailesine acı haber verildiİzmir'de yeni TOKİ evleri nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı - Haberlerİzmir'de yeni TOKİ evleri nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...