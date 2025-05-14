Muğla'da deprem son dakika? 14 Mayıs 2025 deprem listesi
Son dakika Muğla'da 6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Antalya, Aydın, İzmir, Denizli'de hissedilirken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Öte yandan Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de bir depremin yaşandığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkezüssü Datça’ya yaklaşık 155 kilometre olarak açıklandı ve deprem yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Muğla'da saat 01.51'de 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu. Deprem Aydın, Antalya, Denizli'den de hissedildi.
Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamda "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Geçmiş olsun Muğla. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
SON DEPREMLER LİSTESİ...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, güncellendi.
Fay hattında yer alan Türkiye'de meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve merkez üssü gibi bilgilerine bahsi geçen yerlerin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.
İşte son dakika deprem listesi...
|2025-05-14 07:37:30
|40.87667
|28.7225
|7.07
|ML
|1.6
|Marmara Denizi - [11.02 km] Avcılar (İstanbul)
|2025-05-14 07:34:34
|40.85861
|28.71
|7.0
|ML
|2.5
|Marmara Denizi - [13.04 km] Beylikdüzü (İstanbul)
|2025-05-14 06:42:07
|38.88556
|37.43333
|7.0
|ML
|1.5
|Gürün (Sivas)
|2025-05-14 06:35:23
|37.93444
|36.48167
|7.79
|ML
|1.2
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2025-05-14 06:21:32
|39.51861
|29.36
|7.0
|ML
|1.1
|Tavşanlı (Kütahya)
|2025-05-14 06:20:05
|39.22611
|28.96833
|7.03
|ML
|1.7
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 06:17:32
|39.20583
|28.95611
|14.78
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 06:11:41
|39.23889
|28.98361
|7.6
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 06:03:08
|39.20028
|28.94528
|7.0
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 05:54:55
|38.86778
|37.4375
|6.85
|ML
|2.3
|Gürün (Sivas)
|2025-05-14 05:20:17
|39.20167
|28.98611
|6.96
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 05:00:47
|39.20861
|28.96972
|10.92
|ML
|2.9
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 04:59:18
|39.22417
|28.97528
|10.58
|ML
|3.2
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 04:51:11
|38.84778
|37.42028
|7.12
|ML
|1.4
|Gürün (Sivas)
|2025-05-14 04:19:38
|38.63889
|37.35806
|7.0
|ML
|1.3
|Gürün (Sivas)
|2025-05-14 04:18:14
|37.87722
|37.79583
|7.58
|ML
|1.5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|2025-05-14 04:16:48
|38.33972
|38.78139
|9.86
|ML
|1.3
|Kale (Malatya)
|2025-05-14 04:13:29
|36.07417
|31.22
|37.04
|ML
|2.6
|Akdeniz - [76.34 km] Kumluca (Antalya)
|2025-05-14 04:08:32
|38.38083
|38.91917
|7.0
|ML
|1.4
|Sivrice (Elazığ)
|2025-05-14 03:57:07
|35.40639
|27.15083
|6.8
|ML
|3.3
|Akdeniz - [145.39 km] Datça (Muğla)
|2025-05-14 03:30:08
|35.34694
|26.82389
|7.1
|ML
|2.3
|Akdeniz - [159.72 km] Datça (Muğla)
|2025-05-14 03:26:19
|38.385
|38.91333
|7.01
|ML
|0.9
|Sivrice (Elazığ)
|2025-05-14 03:18:54
|36.60917
|36.40583
|7.18
|ML
|1.9
|Kırıkhan (Hatay)
|2025-05-14 03:17:14
|37.8275
|36.09556
|5.71
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|2025-05-14 03:15:21
|39.65556
|27.85667
|9.06
|ML
|1.4
|Karesi (Balıkesir)
|2025-05-14 02:58:59
|38.49306
|38.02861
|7.0
|ML
|1.3
|Akçadağ (Malatya)
|2025-05-14 02:51:12
|37.805
|26.97
|7.0
|ML
|1.4
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.32 km] Kuşadası (Aydın)
|2025-05-14 02:15:32
|38.22
|38.64167
|7.06
|ML
|1.0
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-14 01:51:16
|35.32889
|27.08167
|20.41
|ML
|6.0
|Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)
|2025-05-14 01:17:47
|38.23611
|38.17444
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-05-14 01:15:36
|37.89028
|26.75361
|7.12
|ML
|1.5
|Ege Denizi - [23.96 km] Seferihisar (İzmir)
|2025-05-14 01:03:48
|39.23361
|28.97611
|5.07
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 00:52:18
|39.45778
|27.975
|6.95
|ML
|1.5
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-05-14 00:29:08
|39.87333
|38.64167
|7.08
|ML
|1.9
|Refahiye (Erzincan)
|2025-05-14 00:16:18
|37.94056
|36.60639
|6.99
|ML
|1.9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|2025-05-14 00:15:06
|39.22778
|28.97194
|10.46
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2025-05-14 00:08:25
|38.43028
|37.46944
|7.0
|ML
|1.5
|Darende (Malatya)
|2025-05-14 00:03:06
|37.28806
|37.03306
|12.54
|ML
|1.1
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2025-05-13 22:24:52
|40.83111
|28.09889
|7.0
|ML
|1.4
|Marmara Denizi - [19.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-13 22:22:54
|40.83694
|28.08889
|7.06
|ML
|1.8
|Marmara Denizi - [18.08 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-13 22:19:37
|40.81667
|28.12722
|6.95
|ML
|2.1
|Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-13 21:40:53
|37.93917
|27.6525
|7.0
|ML
|1.4
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 21:12:20
|39.38722
|28.46944
|7.01
|ML
|1.5
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-05-13 20:50:47
|39.69194
|25.75583
|10.31
|ML
|3.3
|Ege Denizi - [30.46 km] Bozcaada (Çanakkale)
|2025-05-13 20:46:30
|40.84306
|28.22194
|10.86
|MW
|3.8
|Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 20:46:03
|38.21778
|31.58389
|7.0
|ML
|1.0
|Doğanhisar (Konya)
|2025-05-13 19:42:33
|38.64028
|30.89361
|9.98
|ML
|1.4
|Çay (Afyonkarahisar)
|2025-05-13 19:41:27
|38.63444
|30.86583
|8.99
|ML
|1.8
|Çay (Afyonkarahisar)
|2025-05-13 19:39:45
|36.15
|36.84361
|6.43
|ML
|1.7
|Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [18.94 km] Reyhanlı (Hatay)
|2025-05-13 19:34:46
|39.48694
|42.48667
|7.38
|ML
|1.3
|Tutak (Ağrı)
|2025-05-13 19:29:11
|40.00889
|42.78778
|7.0
|ML
|1.6
|Kağızman (Kars)
|2025-05-13 18:56:57
|40.16806
|32.91722
|6.92
|ML
|1.5
|Çubuk (Ankara)
|2025-05-13 18:54:23
|38.47167
|39.16333
|7.0
|ML
|1.2
|Sivrice (Elazığ)
|2025-05-13 18:37:52
|38.09167
|36.62611
|7.0
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2025-05-13 18:33:04
|39.50833
|28.14028
|6.98
|ML
|1.5
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-05-13 18:28:43
|39.24944
|28.98
|7.0
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|2025-05-13 17:51:32
|37.9425
|27.63611
|6.97
|ML
|1.6
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 17:51:01
|37.93778
|27.63722
|7.0
|ML
|1.3
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 17:10:34
|37.93778
|27.64056
|7.0
|ML
|1.9
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 16:21:21
|39.17056
|28.90611
|6.61
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|2025-05-13 16:19:02
|39.24222
|28.94806
|7.0
|ML
|1.9
|Simav (Kütahya)
|2025-05-13 16:17:07
|40.82944
|28.25722
|6.99
|ML
|3.1
|Marmara Denizi - [26.43 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 16:16:14
|36.57167
|33.54389
|7.0
|ML
|1.2
|Mut (Mersin)
|2025-05-13 16:06:54
|40.83167
|28.245
|7.0
|ML
|1.8
|Marmara Denizi - [26.28 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 16:03:43
|40.82944
|28.27111
|6.99
|ML
|2.0
|Marmara Denizi - [26.37 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 15:42:05
|39.65472
|38.795
|6.88
|ML
|1.4
|Kemah (Erzincan)
|2025-05-13 15:24:03
|39.17111
|28.92778
|5.79
|ML
|0.8
|Simav (Kütahya)
|2025-05-13 14:54:12
|38.61667
|38.13556
|7.0
|ML
|1.4
|Yazıhan (Malatya)
|2025-05-13 14:49:47
|40.45167
|29.15833
|12.1
|ML
|3.0
|Gemlik (Bursa)
|2025-05-13 14:45:09
|37.77111
|36.31333
|7.09
|ML
|1.7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|2025-05-13 14:32:51
|37.92333
|27.64306
|7.01
|ML
|2.2
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 14:32:23
|37.91778
|27.63444
|7.0
|ML
|1.5
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 14:31:00
|38.22444
|27.70444
|7.0
|ML
|1.9
|Bayındır (İzmir)
|2025-05-13 14:22:12
|40.87722
|28.18833
|6.43
|ML
|1.2
|Marmara Denizi - [21.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|2025-05-13 14:20:46
|37.93889
|27.61889
|7.0
|ML
|2.5
|Germencik (Aydın)
|2025-05-13 14:03:00
|39.16944
|28.94306
|7.57
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|2025-05-13 13:57:30
|38.30389
|38.15083
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-05-13 13:51:15
|40.83806
|28.26083
|6.99
|ML
|1.4
|Marmara Denizi - [25.45 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 13:34:09
|35.55972
|26.90694
|14.15
|ML
|2.3
|Ege Denizi - [134.97 km] Datça (Muğla)
|2025-05-13 13:28:27
|38.10417
|30.94556
|7.0
|ML
|0.8
|Gelendost (Isparta)
|2025-05-13 13:13:13
|39.57389
|27.95611
|7.01
|ML
|1.5
|Altıeylül (Balıkesir)
|2025-05-13 13:03:10
|42.54278
|27.45056
|7.21
|ML
|1.8
|Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [53.72 km] Kofçaz (Kırklareli)
|2025-05-13 13:00:24
|39.56972
|27.91222
|6.02
|ML
|1.7
|Altıeylül (Balıkesir)
|2025-05-13 12:49:06
|39.90361
|28.85444
|7.07
|ML
|1.7
|Orhaneli (Bursa)
|2025-05-13 12:46:23
|40.81889
|35.19667
|6.96
|ML
|1.7
|Gümüşhacıköy (Amasya)
|2025-05-13 12:41:02
|41.03944
|31.49806
|2.97
|ML
|1.6
|Alaplı (Zonguldak)
|2025-05-13 12:37:38
|40.8275
|28.28194
|5.37
|ML
|2.0
|Marmara Denizi - [26.57 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 12:25:51
|38.40361
|37.48444
|7.0
|ML
|1.4
|Darende (Malatya)
|2025-05-13 12:23:37
|37.42917
|40.33222
|6.86
|ML
|1.5
|Mazıdağı (Mardin)
|2025-05-13 12:21:01
|38.1275
|37.86167
|9.86
|ML
|1.4
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-05-13 12:15:25
|40.82361
|28.25389
|6.95
|ML
|2.5
|Marmara Denizi - [27.10 km] Silivri (İstanbul)
|2025-05-13 12:10:48
|37.84111
|38.24444
|7.33
|ML
|1.4
|Merkez (Adıyaman)
|2025-05-13 11:42:37
|40.0025
|33.53528
|6.97
|ML
|1.0
|Yahşihan (Kırıkkale)
|2025-05-13 11:38:48
|39.34556
|33.41917
|7.05
|ML
|1.1
|Bala (Ankara)
|2025-05-13 10:59:10
|38.30944
|38.89361
|7.0
|ML
|0.7
|Pütürge (Malatya)
|2025-05-13 10:57:17
|38.11944
|37.73417
|7.0
|ML
|1.9
|Doğanşehir (Malatya)
|2025-05-13 10:52:07
|39.10444
|37.80528
|7.0
|ML
|1.0
|Kangal (Sivas)
|2025-05-13 10:51:03
|38.13083
|38.58056
|7.0
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|2025-05-13 09:05:56
|36.90806
|27.70194
|6.94
|ML
|1.3
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.27 km] Bodrum (Muğla)
|2025-05-13 09:04:23
|38.23417
|38.8625
|5.16
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)