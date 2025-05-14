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Muğla'da deprem son dakika? 14 Mayıs 2025 deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla&#039;da deprem son dakika? 14 Mayıs 2025 deprem listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika Muğla'da 6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Antalya, Aydın, İzmir, Denizli'de hissedilirken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Öte yandan Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de bir depremin yaşandığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkezüssü Datça’ya yaklaşık 155 kilometre olarak açıklandı ve deprem yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Muğla'da deprem son dakika? 14 Mayıs 2025 deprem listesi - 1. Resim

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'da saat 01.51'de 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu.  Deprem Aydın, Antalya, Denizli'den de hissedildi.

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamda "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Geçmiş olsun Muğla. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Muğla'da deprem son dakika? 14 Mayıs 2025 deprem listesi - 2. Resim

SON DEPREMLER LİSTESİ...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesi, güncellendi.

Fay hattında yer alan Türkiye'de meydana gelen depremlerin saat, büyüklük ve merkez üssü gibi bilgilerine bahsi geçen yerlerin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

İşte son dakika deprem listesi...

2025-05-14 07:37:3040.8766728.72257.07ML1.6Marmara Denizi - [11.02 km] Avcılar (İstanbul) 
2025-05-14 07:34:3440.8586128.717.0ML2.5Marmara Denizi - [13.04 km] Beylikdüzü (İstanbul) 
2025-05-14 06:42:0738.8855637.433337.0ML1.5Gürün (Sivas) 
2025-05-14 06:35:2337.9344436.481677.79ML1.2Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-14 06:21:3239.5186129.367.0ML1.1Tavşanlı (Kütahya) 
2025-05-14 06:20:0539.2261128.968337.03ML1.7Simav (Kütahya) 
2025-05-14 06:17:3239.2058328.9561114.78ML1.5Simav (Kütahya) 
2025-05-14 06:11:4139.2388928.983617.6ML1.0Simav (Kütahya) 
2025-05-14 06:03:0839.2002828.945287.0ML1.3Simav (Kütahya) 
2025-05-14 05:54:5538.8677837.43756.85ML2.3Gürün (Sivas) 
2025-05-14 05:20:1739.2016728.986116.96ML1.5Simav (Kütahya) 
2025-05-14 05:00:4739.2086128.9697210.92ML2.9Simav (Kütahya) 
2025-05-14 04:59:1839.2241728.9752810.58ML3.2Simav (Kütahya) 
2025-05-14 04:51:1138.8477837.420287.12ML1.4Gürün (Sivas) 
2025-05-14 04:19:3838.6388937.358067.0ML1.3Gürün (Sivas) 
2025-05-14 04:18:1437.8772237.795837.58ML1.5Gölbaşı (Adıyaman) 
2025-05-14 04:16:4838.3397238.781399.86ML1.3Kale (Malatya) 
2025-05-14 04:13:2936.0741731.2237.04ML2.6Akdeniz - [76.34 km] Kumluca (Antalya) 
2025-05-14 04:08:3238.3808338.919177.0ML1.4Sivrice (Elazığ) 
2025-05-14 03:57:0735.4063927.150836.8ML3.3Akdeniz - [145.39 km] Datça (Muğla) 
2025-05-14 03:30:0835.3469426.823897.1ML2.3Akdeniz - [159.72 km] Datça (Muğla) 
2025-05-14 03:26:1938.38538.913337.01ML0.9Sivrice (Elazığ) 
2025-05-14 03:18:5436.6091736.405837.18ML1.9Kırıkhan (Hatay) 
2025-05-14 03:17:1437.827536.095565.71ML1.8Saimbeyli (Adana) 
2025-05-14 03:15:2139.6555627.856679.06ML1.4Karesi (Balıkesir) 
2025-05-14 02:58:5938.4930638.028617.0ML1.3Akçadağ (Malatya) 
2025-05-14 02:51:1237.80526.977.0ML1.4Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [24.32 km] Kuşadası (Aydın) 
2025-05-14 02:15:3238.2238.641677.06ML1.0Pütürge (Malatya) 
2025-05-14 01:51:1635.3288927.0816720.41ML6.0Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla) 
2025-05-14 01:17:4738.2361138.174447.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-14 01:15:3637.8902826.753617.12ML1.5Ege Denizi - [23.96 km] Seferihisar (İzmir) 
2025-05-14 01:03:4839.2336128.976115.07ML1.5Simav (Kütahya) 
2025-05-14 00:52:1839.4577827.9756.95ML1.5Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-14 00:29:0839.8733338.641677.08ML1.9Refahiye (Erzincan) 
2025-05-14 00:16:1837.9405636.606396.99ML1.9Onikişubat (Kahramanmaraş) 
2025-05-14 00:15:0639.2277828.9719410.46ML1.2Simav (Kütahya) 
2025-05-14 00:08:2538.4302837.469447.0ML1.5Darende (Malatya) 
2025-05-14 00:03:0637.2880637.0330612.54ML1.1Pazarcık (Kahramanmaraş) 
2025-05-13 22:24:5240.8311128.098897.0ML1.4Marmara Denizi - [19.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-13 22:22:5440.8369428.088897.06ML1.8Marmara Denizi - [18.08 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-13 22:19:3740.8166728.127226.95ML2.1Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-13 21:40:5337.9391727.65257.0ML1.4Germencik (Aydın) 
2025-05-13 21:12:2039.3872228.469447.01ML1.5Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-13 20:50:4739.6919425.7558310.31ML3.3Ege Denizi - [30.46 km] Bozcaada (Çanakkale) 
2025-05-13 20:46:3040.8430628.2219410.86MW3.8Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 20:46:0338.2177831.583897.0ML1.0Doğanhisar (Konya) 
2025-05-13 19:42:3338.6402830.893619.98ML1.4Çay (Afyonkarahisar) 
2025-05-13 19:41:2738.6344430.865838.99ML1.8Çay (Afyonkarahisar) 
2025-05-13 19:39:4536.1536.843616.43ML1.7Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [18.94 km] Reyhanlı (Hatay) 
2025-05-13 19:34:4639.4869442.486677.38ML1.3Tutak (Ağrı) 
2025-05-13 19:29:1140.0088942.787787.0ML1.6Kağızman (Kars) 
2025-05-13 18:56:5740.1680632.917226.92ML1.5Çubuk (Ankara) 
2025-05-13 18:54:2338.4716739.163337.0ML1.2Sivrice (Elazığ) 
2025-05-13 18:37:5238.0916736.626117.0ML1.6Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-13 18:33:0439.5083328.140286.98ML1.5Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-13 18:28:4339.2494428.987.0ML1.2Simav (Kütahya) 
2025-05-13 17:51:3237.942527.636116.97ML1.6Germencik (Aydın) 
2025-05-13 17:51:0137.9377827.637227.0ML1.3Germencik (Aydın) 
2025-05-13 17:10:3437.9377827.640567.0ML1.9Germencik (Aydın) 
2025-05-13 16:21:2139.1705628.906116.61ML0.9Simav (Kütahya) 
2025-05-13 16:19:0239.2422228.948067.0ML1.9Simav (Kütahya) 
2025-05-13 16:17:0740.8294428.257226.99ML3.1Marmara Denizi - [26.43 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 16:16:1436.5716733.543897.0ML1.2Mut (Mersin) 
2025-05-13 16:06:5440.8316728.2457.0ML1.8Marmara Denizi - [26.28 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 16:03:4340.8294428.271116.99ML2.0Marmara Denizi - [26.37 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 15:42:0539.6547238.7956.88ML1.4Kemah (Erzincan) 
2025-05-13 15:24:0339.1711128.927785.79ML0.8Simav (Kütahya) 
2025-05-13 14:54:1238.6166738.135567.0ML1.4Yazıhan (Malatya) 
2025-05-13 14:49:4740.4516729.1583312.1ML3.0Gemlik (Bursa) 
2025-05-13 14:45:0937.7711136.313337.09ML1.7Andırın (Kahramanmaraş) 
2025-05-13 14:32:5137.9233327.643067.01ML2.2Germencik (Aydın) 
2025-05-13 14:32:2337.9177827.634447.0ML1.5Germencik (Aydın) 
2025-05-13 14:31:0038.2244427.704447.0ML1.9Bayındır (İzmir) 
2025-05-13 14:22:1240.8772228.188336.43ML1.2Marmara Denizi - [21.76 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-13 14:20:4637.9388927.618897.0ML2.5Germencik (Aydın) 
2025-05-13 14:03:0039.1694428.943067.57ML0.9Simav (Kütahya) 
2025-05-13 13:57:3038.3038938.150837.0ML1.0Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-13 13:51:1540.8380628.260836.99ML1.4Marmara Denizi - [25.45 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 13:34:0935.5597226.9069414.15ML2.3Ege Denizi - [134.97 km] Datça (Muğla) 
2025-05-13 13:28:2738.1041730.945567.0ML0.8Gelendost (Isparta) 
2025-05-13 13:13:1339.5738927.956117.01ML1.5Altıeylül (Balıkesir) 
2025-05-13 13:03:1042.5427827.450567.21ML1.8Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [53.72 km] Kofçaz (Kırklareli) 
2025-05-13 13:00:2439.5697227.912226.02ML1.7Altıeylül (Balıkesir) 
2025-05-13 12:49:0639.9036128.854447.07ML1.7Orhaneli (Bursa) 
2025-05-13 12:46:2340.8188935.196676.96ML1.7Gümüşhacıköy (Amasya) 
2025-05-13 12:41:0241.0394431.498062.97ML1.6Alaplı (Zonguldak) 
2025-05-13 12:37:3840.827528.281945.37ML2.0Marmara Denizi - [26.57 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 12:25:5138.4036137.484447.0ML1.4Darende (Malatya) 
2025-05-13 12:23:3737.4291740.332226.86ML1.5Mazıdağı (Mardin) 
2025-05-13 12:21:0138.127537.861679.86ML1.4Doğanşehir (Malatya) 
2025-05-13 12:15:2540.8236128.253896.95ML2.5Marmara Denizi - [27.10 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-13 12:10:4837.8411138.244447.33ML1.4Merkez (Adıyaman) 
2025-05-13 11:42:3740.002533.535286.97ML1.0Yahşihan (Kırıkkale) 
2025-05-13 11:38:4839.3455633.419177.05ML1.1Bala (Ankara) 
2025-05-13 10:59:1038.3094438.893617.0ML0.7Pütürge (Malatya) 
2025-05-13 10:57:1738.1194437.734177.0ML1.9Doğanşehir (Malatya) 
2025-05-13 10:52:0739.1044437.805287.0ML1.0Kangal (Sivas) 
2025-05-13 10:51:0338.1308338.580567.0ML1.1Battalgazi (Malatya) 
2025-05-13 09:05:5636.9080627.701946.94ML1.3Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.27 km] Bodrum (Muğla) 
2025-05-13 09:04:2338.2341738.86255.16ML1.1Pütürge (Malatya) 

AFAD son depremler 

Kandilli son depremler

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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