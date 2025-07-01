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Kırmızı bültenle aranıyordu... Muhammed Yakut kimdir, öldü mü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırmızı bültenle aranıyordu... Muhammed Yakut kimdir, öldü mü?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Muhammed Yakut'un cezaevinde tahliye edildikten sonra hayatını kaybettiği öne sürüldü. "Deliler Delisi’ lakabıyla videolar çeken Muhammed Yakut’un ölüm sebebi ve hayatı merak konusu oldu.

Son olarak Muhammed Yakut hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. 

Muhammed Yakut, 2023 Eylül'ünde İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı. Anadolu Ajansı, İspanyol emniyet yetkililerine dayandırdığı haberinde, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Muhammed Yakut kimdir, neden öldü? Sosyal medyada ‘Deliler Delisi’ lakabıyla tanınıyordu - 1. Resim

MUHAMMED YAKUT ÖLDÜ MÜ?

Muhammed Yakut, tahliye olduktan bir gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği yönünde söylentiler dolaşmaya başladı.

Almanya’da yaşadığı iddia edilen Muhammed Yakut, vefat haberi ile gündeme geldi. Muhammet Yakut’un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Sosyal medyada dolaşan bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Muhammed Yakut kimdir, neden öldü? Sosyal medyada ‘Deliler Delisi’ lakabıyla tanınıyordu - 2. Resim

MUHAMMED YAKUT NEDEN ÖLDÜ?

Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muhammed Yakut’un Almanya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Değirmenci, “Aldığım bilgiye göre Muhammed Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi. Cenazesi adli tıpa götürüldü.” ifadelerini kullandı.

Ancak bu iddiaya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Almanya'daki Türk yetkililerden veya Türk adli makamlarından Muhammed Yavuz'un ölüm haberleriyle ilgili doğrulayıcı bilgi gelmedi.

Muhammed Yakut kimdir, neden öldü? Sosyal medyada ‘Deliler Delisi’ lakabıyla tanınıyordu - 2. Resim

MUHAMMED YAKUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. Babası Hacı Hasan Yakut'dur. Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğenidir. 2025 yılı itibarıyla 53 yaşında olan Yakut, 11 Nisan 2023 tarihinden itibaren Youtube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile tanınmıştır.

Muhammed Yakut kimdir, neden öldü? Sosyal medyada ‘Deliler Delisi’ lakabıyla tanınıyordu - 3. Resim

Muhammed Yakut, Ankara’da bir yağ fabrikasında çalışmıştır. Ayrıca BOTAŞ’ta belirli bir dönem çalıştığını ve oradan ayrıldığı belirtmişti. Evli olan Muhammed Yakut’un çocukları da vardır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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