Muhtar oy pusulasında mühür olması geçersiz sayılmasına neden olmaz

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 18:26 - Güncelleme: 31 Mart 2024 18:31 - Güncelleme:

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Muhtar oy pusulası nasıl geçersiz olur? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde muhtar adaylarının oy pusulasının hangi şartlarda geçersiz olduğu durumlar araştırılıyor. İşte, detaylar...