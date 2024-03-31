Muhtar oy pusulasında mühür olması geçersiz sayılmasına neden olmaz
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Muhtar oy pusulası nasıl geçersiz olur? 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde muhtar adaylarının oy pusulasının hangi şartlarda geçersiz olduğu durumlar araştırılıyor. İşte, detaylar...
Yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi. Seçim sonuçlarını bekleyen vatandaşlar muhtar oy pusulasına dair konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
MUHTAR OY PUSULASI NASIL GEÇERSİZ OLUR?
Oy zarfında birden fazla muhtarlık oy pusulası çıkması durumunda muhtarlık oy pusulaları sayılmayacak. Diğer seçim türleri için kullanılan oylar geçerli sayılacak.
Muhtar oy pusulasında mühür olması oyu geçersiz sayılmasına neden olmaz.