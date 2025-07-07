Murat Özçelik CHP'den neden istifa etti? Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı partideki sorunları eleştirdi

Uzun yıllar CHP'de önemli vazifelerde bulunan Emekli Büyükelçi, eski MYK üyesi, Dış İlişkilerden Sorumlu Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, partiden istifa ettiğini duyurdu. Milyonlarca kişi Murat Özçelik CHP'den neden istifa etti? konusunda araştırma yapmaya başladı.

Eylül 2014'te CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan Murat Özçelik, Ekim 2014'te CHP Parti Meclisi üyesi ve 3 Kasım 2014 tarihi itibariyle de Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu.

Emekli Büyükelçi, eski MYK üyesi, Dış İlişkilerden Sorumlu Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, partiden istifa etti. Özçelik, kurultay davası ve İBB operasyonlarını gerekçe göstererek parti içinde bazı rahatsızlıkların yaşandığını dile getirdi.

MURAT ÖZÇELİK CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Emekli Büyükelçi, eski MYK üyesi, Dış İlişkilerden Sorumlu Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik yaptığı açıklamayla beraber, CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak partiden istifa etti.

Özçelik, kurultay davası ve İBB operasyonlarını gerekçe göstererek parti içinde bazı rahatsızlıkların yaşandığını belirtti.

Murat Özçelik’in açıklaması şu şekildedir:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk

Partisi’nde uzun yıllar boyunca farklı görevlerde bulunmuş bir partili olarak, özellikle 38. Olağan Kurultay’ın ardından yaşanan gelişmeler karşısında derin bir hayal kırıklığı içerisinde olduğumu üzülerek ifade etmek isterim. Parti içinde giderek derinleşen hizipleşmelerin, halkın ihtiyaçlarından çok kişisel menfaatlerin öne çıkmasının ve kamuoyunun eleştirilerine rağmen sürdürülen iletişim politikalarının; hem partinin kurucu değerlerine hem de Türkiye’nin bugün ihtiyaç duyduğu vizyoner muhalefet anlayışına zarar verdiğini düşünmekteyim.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında yaşanan tartışmaların, partililer arasında dahi sorgulanan yanlışların üstünün örtülmeye çalışılması; parti kaynaklarının halk için çözümler üretmek yerine tek bir ismin etrafında şekillenen bir anlayışla seferber edilmesi, kabul edilemez bir tablo oluşturmaktadır.

Öte yandan, son kurultay sürecinde birçok partilinin de şahit olduğu şekilde, iç işleyişe ve demokratik ilkelere gölge düşüren bazı usulsüzlüklerin yaşandığı kanaatindeyim. Bu tür uygulamalar sadece partinin güvenilirliğine zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda partinin başına yeniden gelmesi muhtemel eski genel başkanın 2010 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğin, kamuoyunun ve partililerin nezdinde büyük bir başarı ve güven üretmediğini de açıkça göstermektedir.

Türkiye bugün, ekonomik krizden hukukun üstünlüğüne, toplumsal kutuplaşmadan dış politikadaki yalnızlaşmaya kadar çok katmanlı bir sorunlar yumağı ile karşı karşıyadır. İktidar tarafından derinleştirilen bu yapısal kriz ortamından çıkış; ancak samimi, kararlı ve halkla bağ kurabilen, şahsi değil milli menfaatleri önceleyen bir siyaset anlayışıyla mümkündür.

Bu tablo karşısında, ülkenin geleceğini dert edinen; liyakatli, ahlaklı, dava inancı yüksek insanlarımızla birlikte, halkımızın güvenini kazanacak yeni yollar aramak artık bir mecburiyet haline gelmiştir. Ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut yönetim anlayışı ve örgütsel yapısıyla bu yeni arayışın öncüsü olabileceğine dair inancım kalmamıştır.

Ancak Atatürk’e ve O’nun ilke ve devrimlerine olan bağlılığım bakidir. Bu bağlamda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."

MURAT ÖZÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Murat Özçelik 1954 yılında Ankara'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 71 yaşında olan Özçelik, 1983 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 1990 yılında atandığı Cumhurbaşkanlığı'ndan, 1992 yılında kısa bir süre bulunduğu Özel Kalem Müdürü olarak ayrıldı. 1997-1998 yılları arasında ise Şanghay Başkonsolosu olarak görev aldı.

2005'te Enformasyon Dairesi'nde Daire Başkanı (Dışişleri sözcü yardımcısı) oldu. 26 Aralık 2006'da Irak Özel Temsilci Yardımcısı görevini üstlendi. 2007'de Irak Özel Temsilcisi olarak görev aldı ve 2009 yılında Irak’ta büyükelçi oldu. 22 Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan büyükelçiler kararnamesi ile merkeze atandı.

Kasım 2011'de atandığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı görevinden 17 Mayıs 2012 tarihi itibariyle alınıp Dışişleri Bakanlığı müşavirliğine getirildi.

Eylül 2014'te CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu. Ekim 2014'te CHP Parti Meclisi üyesi ve 3 Kasım 2014 tarihi itibariyle de Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu.

2025 yılında CHP'den istifa eden Murat Özçelik gündemde kalmaya devam ediyor.