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Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Taraftarların gözü Muslera'da!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muslera Galatasaray&#039;dan gitti mi? Taraftarların gözü Muslera&#039;da!
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Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonu sona ermeden şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da, gözler tecrübeli kaleci Fernando Muslera’nın geleceğine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda tam 14 yıldır kaleyi koruyan ve birçok başarıya imza atan Uruguaylı eldivenin, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddiaları yeniden gündemde. Başkan Dursun Özbek’in yaptığı açıklamalar ise bu söylentileri adeta güçlendirdi. Muslera Galatasaray'dan gitti mi, gidecek mi, sözleşmesi bitti mi soruları ise gündemde.

MUSLERA GALATASARAY'DAN GİTTİ Mİ?

Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik, şampiyonluk coşkusunun ardından gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

2024-2025 sezonunun tamamlanmasına iki hafta kala Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekipte, Muslera'nın attığı penaltı golü sonrası gözyaşlarına boğulması ve taraftarlarla duygusal şekilde vedalaşır gibi hareketlerde bulunması ''Muslera Galatasaray'dan gitti mi, gidecek mi?'' sorularını beraberinde getirdi.

Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Taraftarların gözü Muslera'da! - 1. Resim

Başkan Dursun Özbek’in basın mensuplarına yaptığı açıklamalar ise bu ihtimali daha da güçlendirdi. Özbek, Uruguaylı kaleciyle bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, Muslera'nın memleketine dönmek istediğini açıkça dile getirdiğini söyledi.

Başkan, tecrübeli kalecinin bir sezon daha kalması yönünde ikna edilmeye çalışıldığını ancak Muslera'nın ayrılık konusunda oldukça ısrarcı olduğunu ifade etti.

Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Taraftarların gözü Muslera'da! - 2. Resim

MUSLERA SÖZLEŞMESİ BİTTİ Mİ?

Fernando Muslera'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024-2025 sezonunun sonunda sona eriyor. 14 yıldır sarı-kırmızılı formayı başarıyla taşıyan deneyimli kalecinin sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Başkan Özbek’in açıklamaları, yönetimin bir sezonluk daha uzatma teklifinde bulunduğunu ancak Muslera’nın bu fikre sıcak bakmadığını ortaya koydu.

Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Taraftarların gözü Muslera'da! - 3. Resim

Sözleşmesinin bitimiyle birlikte kulüpten ayrılabileceği değerlendirilen Muslera’nın, bu sezonun ardından Galatasaray ile olan resmi bağının sona ereceği öngörülüyor.

Muslera'nın kariyerini noktalayıp noktalamayacağı ya da ülkesinde futbol oynamaya devam edip etmeyeceği hala belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Taraftarların gözü Muslera'da! - 4. Resim

MUSLERA GALATASARAY'DAN GİDECEK Mİ?

Muslera’nın geleceği hakkında yapılan yorumlar ve kulüp içinden gelen açıklamalar, ayrılığın çok yakın olduğunu düşündürdü. Başkan Dursun Özbek’in verdiği bilgiler, 38 yaşındaki kalecinin ailesine daha yakın olma arzusu ve memleketine dönme isteğiyle hareket ettiğini gösterdi. 

Yapılan açıklamlar sonrası Muslera'nın Galatasaray'da devam edip etmeyeceği konusu hala belirsizlik halinde.

14 yıl boyunca Galatasaray’ın kalesinde güven veren bir performans sergileyen Muslera kulübün sembol isimlerinden biri haline geldi. Tecrübeli kaleci Muslera'nın uzun yıllardır süren yüksek tempolu futbol hayatı, artık bir veda için zemin hazırlıyor olabileceği düşüncelerini de besledi.

Uruguay’a dönerek kariyerine orada devam etmeyi planladığı yönündeki haberler de çeşitli iddiaları gündeme getirerek soru işaretlerine neden oldu. Yönetimin tüm ısrarlarına rağmen Muslera'nın veda etmeye hazırlandığı konuşuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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