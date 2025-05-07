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Nükleer silah hangi ülkelerde var? En fazla nükleer silaha sahip ülkeler listelendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nükleer silah hangi ülkelerde var? En fazla nükleer silaha sahip ülkeler listelendi
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Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalar nükleer silaha sahip ülkeleri gündeme getirdi. İki ülke arasında yaşanan çatışmanın savaşa dönmesi söz konusuyken dünya liderlerinden açıklamalar peş peşe geldi.

Son dönemde savaş teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte ülkelerin nükleer silahlara yatırımları da bir hayli arttı. ABD ve Rusya’nın, nükleer savaş kapsamında füze, uçak ve denizaltı fırlatma silahlarını modernize etmek için kapsamlı programlar yürüttüğü biliniyor. Aynı zamanda Çin de nükleer savaş silahlarının sayısını 2023 yılında 410’a yükseltmişti.

Nükleer silah hangi ülkelerde var? En fazla nükleer silaha sahip ülkeler listelendi - 1. Resim

NÜKLEER SİLAH HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Nükleer silahlarla ilgili bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın 2023 yılı raporuna göre dünyada 12 bin 512 nükleer silah bulunuyor. En fazla nükleer silaha sahip ülkelerin başında ise Rusya, ABD ve Çin bulunuyor.

Nükleer silah hangi ülkelerde var? En fazla nükleer silaha sahip ülkeler listelendi - 2. Resim

EN FAZLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP ÜLKELERİN LİSTESİ

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü raporuna göre en fazla nükleer silaha sahip ülkelerin sıralaması şu şekildedir:

Rusya - 5 bin 889

ABD - 5 bin 244

Çin - 410

Fransa - 290

İngiltere - 225

Pakistan - 170

Hindistan - 164

İsrail - 90

Kuzey Kore - 34

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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