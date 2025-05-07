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Hindistan ve Pakistan Müslüman mı? Hindistan-Pakistan Savaşının ardından gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hindistan ve Pakistan Müslüman mı? Hindistan-Pakistan Savaşının ardından gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşın ardından Hindistan ve Pakistan’ın Müslüman olup olmadığı gündeme geldi. Hindistan ordusunun Pakistan ve Azad Keşmir’e yönelik askeri operasyonuyla yaşanan gelişmeler sadece güvenlik değil, inanç ve demografik yapı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Güney Asya’da tansiyon yeniden yükselirken, “Hindistan ve Pakistan Müslüman mı?’’ gündeme geldi. İki ülkenin nüfus verileri ve resmi din politikaları araştırılmaya başlandı. 

HİNDİSTAN MÜSLÜMAN MI?

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, aynı zamanda en büyük demokrasilerden biri olarak biliniyor. 1,4 milyardan fazla nüfusa sahip ülkede farklı inanç bir arada yaşıyor. 2011 nüfus sayımına göre Hindistan halkının yaklaşık %79,8’i Hinduizm’e inanıyor.

Aynı zamanda 200 milyondan fazla Müslüman vatandaşın yaşadığı Hindistan, bu rakamla dünyadaki en büyük Müslüman azınlığa sahip ülke konumunda yer alıyor. Ayrıca Hindistan’da Hristiyan (%2,3), Sih (%1,7), Budist (%0,7) ve Jainist (%0,4) gibi farklı inanç grupları da bulunuyor.

Hindistan ve Pakistan Müslüman mı? Hindistan-Pakistan Savaşının ardından gündemde - 1. Resim

PAKİSTAN MÜSLÜMAN MI?

Pakistan’ın resmi adı “Pakistan İslam Cumhuriyeti”dir. Bu da ülkenin anayasal olarak İslam’ı temel aldığı anlamına geliyor. Nüfusun %96,68’i Müslüman olan Pakistan’da halkın büyük çoğunluğunun Sünni mezhebine bağlı olduğu biliniyor. Yaklaşık %15-20 arasında ise Şii mezhebine mensup topluluklar yer alıyor.

Hindistan ve Pakistan Müslüman mı? Hindistan-Pakistan Savaşının ardından gündemde - 2. Resim

Pakistan, aynı zamanda İran’dan sonra dünyadaki en büyük Şii nüfusa sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor. Hristiyanlar, Hindular, Sihler ve Budistler gibi azınlık gruplar ise toplam nüfusun yalnızca %3,32’sini oluşturuyor. İslam, Pakistan’da hem toplumsal yaşamın hem de devlet yönetiminin temel yapı taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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