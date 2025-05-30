Okan Özkan kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

Fenerbahçe, sportif direktör Mario Branco ile yollarını ayırdı ve yerine genç yetenek Okan Özkan’ı getirdi. 34 yaşındaki Okan Özkan hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Fenerbahçe, sportif direktör Mario Branco ile vedalaşarak yeni bir sayfa açtı ve kulübün geleceğini 34 yaşındaki Okan Özkan’a emanet etti. Okan Özkan kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.

OKAN ÖZKAN KİMDİR?

Okan Özkan, 2 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Futbol dünyasında hem saha içi hem de idari alanda genç bir spor yöneticisi olarak dikkat çekiyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Özkan, akademik kariyerini spor yönetimi ile geliştirdi. 2012-2013 sezonunda İtalya'da Università di Siena’da spor endüstrisi eğitimi aldı.

Kadir Has Üniversitesi'nde Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı'nı tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde Spor Yönetimi yüksek lisansı yaptı. UEFA A lisanslı antrenörlük sertifikasına sahiptir.

FENERBAHÇE'NİN YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜ

Fenerbahçe, Mario Branco’nun ayrılığı sonrası sportif direktörlük koltuğuna Okan Özkan’ı getirdi. Özkan’ın resmi olarak göreve başladığını duyururken kulüp başkanı Ali Koç’un “Genç, vizyoner ve Fenerbahçe’ye gönülden bağlı bir isim” sözleri dikkat çekti.

Özkan’ın görevi, transfer politikalarını şekillendirmek, altyapı-A Takım entegrasyonunu güçlendirmek ve veri analitiğiyle kulübün rekabet gücünü artırmak olacak.