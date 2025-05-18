Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili ve yaz tatili

2025 eğitim-öğretim yılı takvimi ve Kurban Bayramı tatilinin öğrenciler üzerindeki etkisi şimdiden yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvim doğrultusunda 2024-2025 eğitim dönemi 9 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı. Öğrenciler bu dönemde iki ara tatil ve bir yarıyıl tatilini tamamladıktan sonra gözlerini yaz tatiline çevirmiş durumda. Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman merak ediliyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında, okulların kapanış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kesin olarak 20 Haziran 2025 olarak duyuruldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için planlanan tarihte, eğitim faaliyetleri tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

Eğitim takvimine göre, yıl boyunca verilen ara tatiller ve yarıyıl tatili sonrasında okullar 20 Haziran Cuma günü resmen kapanacak.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Son dönemde, Kurban Bayramı tatilinin yaz tatili dönemine denk gelmesiyle okulların erken kapanıp kapanmayacağı tartışmaları gündemdeydi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamalara göre okulların erken kapanması söz konusu değil. Eğitim kurumlarının en az 180 iş günü boyunca açık olması gerektiği hukuki bir zorunluluk olarak ifade edildi. Bakan Tekin, mevcut sınav ve eğitim takviminin bu zorunluluk doğrultusunda planlandığını belirterek, erken tatil iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Bayram tatili 4,5 gün olarak planlandığı için okulların kapanma tarihinde herhangi bir öne çekme veya değişiklik yapılmayacak. Bu açıklamalarla birlikte, öğrenciler yaz tatiline planlanan tarihte başlayacaklarını net bir şekilde öğrenmiş oldu.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Yaz tatili, okulların kapanmasıyla birlikte 20 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce sona erecek. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, yaz tatili süresi yaklaşık 80 gün olarak planlandı.

Yaz tatili 8 Eylül 2025 tarihinde sona erecek ve aynı tarihte yeni eğitim yılı başlayacak.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 18 Mayıs 2025 Pazar günü itibarıyla okulların kapanmasına 33 gün kaldı. Öğrenciler, bayram tatilinin ardından eğitimlerine yaklaşık iki hafta daha devam edecek.

6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı tatili, 4,5 gün sürecek ve bayram boyunca okullar kapalı olacak.

Bayram tatili bitiminde ise okullar normal programına devam ederek 20 Haziran’da kapanacak.