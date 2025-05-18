Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? Bakandan açıklama gecikmedi!

2025 yılının yaklaşan Kurban Bayramı tatiliyle ilgili vatandaşlar arasında büyük bir merak ve heyecan yaşanıyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağı, uzun tatil planı yapmak isteyenler ve turizm sektöründe faaliyet gösterenler tarafından yakından takip ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurban bayramı tatili kaç gün olacak, kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2025 yılının yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin süresi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl bayram tatilinin kaç gün olacağı, hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları için önemli bir gündem maddesi.

Genel olarak resmi tatiller 4,5 gün olarak uygulanırken, 2025 yılında tatilin arefe günü ve bayram günlerinin hafta içine denk gelmesi sebebiyle hafta sonuyla birleşerek daha uzun bir tatil fırsatı doğuyor. Ancak resmi tatilin kaç gün olarak açıklanacağı henüz kesinleşmediği için vatandaşların ve sektör temsilcilerinin kararları beklemesi gerekiyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tatilin 9 güne çıkarılması konusundaki beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan, uzun tatilin turizm sektörü ve vatandaşlar için büyük fayda sağlayacağını belirtirken, böyle bir kararın sadece kendi bakanlıklarının insiyatifinde alınamayacağını vurguladı.

Bu sürecin diğer kurumların da dahil olduğu ortak bir kararla şekilleneceğini ifade etti. Bakan Ersoy, sektörün ve vatandaşların talebinin güçlü olduğunu fakat resmi kararın henüz netleşmediğini söyledi. Kurban Bayramında 9 günlük tatil için umut olsa da, kesin bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı miladi takvime göre 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayram öncesi arefe günü ise 5 Haziran Perşembe olarak belirlendi.

Kurban Bayramı 9 Haziran Pazartesi günü sona ererek toplam 4 gün olacak.

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KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Resmi olarak Kurban Bayramı genellikle 4,5 günlük bir tatil süresiyle kutlanıyor. Ancak 2025 yılında arefe ve bayram günlerinin hafta içine denk gelmesi, hafta sonu tatili ile birleşerek toplamda 5 günlük kesintisiz bir tatil sağlıyor.

Kamu çalışanları için ise tatilin 9 güne kadar uzatılması talebi her yıl gündeme geliyor ve bu yıl da söz konusu. Bakan Ersoy, tatilin uzatılmasının sektöre ve ekonomiye olumlu katkılar sağlayacağını ifade ederken, nihai kararın henüz verilmediğini hatırlattı. Vatandaşlar, resmi açıklamaları takip ederek tatil süreleriyle ilgili net bilgiye ulaşabilecek.