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Ölümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Beyaz Perdenin ardından televizyon ekranlarında!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ölümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Beyaz Perdenin ardından televizyon ekranlarında!
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Ölümlü Dünya 2 filmi sinemaların ardından televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ölümlü Dünya serisinin devam filmi Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu ve konusu ise merak konusu oldu.

Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümlü Dünya 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kendi sorunlarıyla boğuşan bir ailenin hikayesini konu edinen filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak yer alıyor.

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 KONUSU NE?

Bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ölümlü Dünya 2 filmi, kanun kaçağı olan Mermer ailesinin sorunlarını komedi türünde izleyiciye aktarıyor. 

Serhan, Begüm’ü yeni hayat tarzına alıştırmak için çaba harcarken Serbest, hayatında bir eksikliğin farkına varmıştır. Gazanfer ise, sırları ortaya çıkan ailesini bir arada tutmak için çabalamaktadır.

Ölümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Beyaz Perdenin ardından televizyon ekranlarında! - 1. Resim

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 OYUNCU KADROSU

Ölümlü Dünya 2 filminin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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