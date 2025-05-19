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Organize işler 2: Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Organize işler 2: Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Organize İşler serisinin ikinci filmi olan Sazan Sarmalı aksiyon komedi türündedir. Senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği filmin vizyon tarihi 2019'dur.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin konusu ve oyuncularını merak edilip araştırılıyor. İşte Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Organize işler 2: Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kimler, konusu ne? - 1. Resim

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

Asım Noyan filmin ana karakteridir. Kendisi uzun süredir söylediği yalanlar ve binbir türlü dolaplarla insanları dolandırmaktadır.

Asım Noyan ve çetesi, kimsenin yakalamayı başaramamıştır. Bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir işe bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırıldığında ise, Asım Noyan ve ekibi hemen işe koyulur. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmek istese de, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

Organize işler 2: Sazan Sarmalı filminin oyuncuları kimler, konusu ne? - 2. Resim

ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar

Ahmet Mümtaz Taylan

Atakan Çelik

Erdem Baş

Ersin Korkut

Güven Kıraç

Ekin Türkmen

Ata Demirer

Mahir İpek

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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