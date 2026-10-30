Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Dün baba olan Victor Osimhen bugün Konya'da!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in Konyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı ekibin kamp listesinde bulunmasına rağmen ilk kafileyle Konya'ya gitmeyen Nijeryalı futbolcunun takımdan ayrı kalmasının nedeni belli oldu. Osimhen ve eşi Stefanie'nin kız çocukları Liora Audrey dünyaya geldi. Şimdi ise gözler ''Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı?'' sorusuna çevrildi.

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Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan Osimhen, takımın Konya'ya hareket ettiği ilk kafilede bulunmadı. Nijeryalı futbolcunun ailevi sebepler nedeniyle İstanbul'da kaldığı öğrenildi. Eşi Stefanie ile kızlarının doğumunun ardından yıldız oyuncunun bugün özel uçakla Konya'ya gittiği belirtildi. Peki, Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı?

Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Dün baba olan Victor Osimhen bugün Konyada!

OSİMHEN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, 30 Ekim Cuma günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Kızının dünyaya gelmesi nedeniyle ilk kafileyle Konya'ya gitmeyen Nijeryalı futbolcu, bugün özel uçakla şehre ulaştı. Osimhen'in maçta oynama ihtimalini gündeme getirirken ilk 11'de yer alıp almayacağı henüz kesinleşmedi.

Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Dün baba olan Victor Osimhen bugün Konyada!

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Dün baba olan Victor Osimhen bugün Konyada!

KONYASPOR GALATASARAY İLK 11 (MUHTEMEL)

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Dompe, Muleka (Enis)

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Torreira, Lemina,Yunus, Batrakov, Barış Alper, Deniz Gül

Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Dün baba olan Victor Osimhen bugün Konyada!

GALATASARAY VE KONYASPOR'DA EKSİKLER

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisinin ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın durumu ise teknik heyetin değerlendirmesine bağlı. Konyaspor'da çapraz bağ sakatlığı yaşayan Adil Demirbağ kadroda yer alamayacak.

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