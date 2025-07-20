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Osimhen ne zaman İstanbul’a gelecek? İşte o tarih...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen ne zaman İstanbul’a gelecek? İşte o tarih...
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Victor Osimhen ile anlaştığı ileri sürülmesi üzerine İstanbul'a geleceği tarih merak konusu oldu. Peki, Osimhen ne zaman İstanbul’a gelecek? İşte belirlenen o tarih...

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezondur şampiyon olan ve 5. yıldızı armasına geçiren Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Osimhen ile anılmaya başlandı.

Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edilen Osimhen'ın İstanbul'a geleceği ise araştırılmaya başlandı. İşte Victor Osimhen'in Türkiye'ye geliş tarih...

Osimhen ne zaman İstanbul’a gelecek? İşte o tarih... - 1. Resim

OSİMHEN NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK? 

Ajanasspor'da yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli arasındaki teminat sorununun çözülmesi durumunda Osimhen, 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olacağı öne sürüldü.

Osimhen ne zaman İstanbul’a gelecek? İşte o tarih... - 2. Resim

26 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçerek, Galatasaray ile sözleşmeye imza attıktan sonra takımla çalışmalara başlayacağı iddia edildi.

Osimhen ne zaman İstanbul’a gelecek? İşte o tarih... - 3. Resim

Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olacağı konuşuluyor.

Osimhen ne zaman İstanbul’a gelecek? İşte o tarih... - 4. Resim

Sarı kırmızılıların 40 milyon Euro peşin artı 35 milyon Euro’yu ise bir yıl içinde 2 taksitte ödeme teklifini kabul ettiği belirtilen İtalyan kulübü, 35 milyon Euro’luk kısım için talep ettiği teminat mektuplarının pazartesi verilmesini istediği söylendi.

Osimhen ne zaman İstanbul’a gelecek? İşte o tarih... - 5. Resim

Galatasaray söz konusu teminatları ve diğer evrakları tamamlaması halinde transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği konuşuluyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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