Osimhen ne zaman İstanbul’a gelecek? İşte o tarih...

Galatasaray'ın Victor Osimhen ile anlaştığı ileri sürülmesi üzerine İstanbul'a geleceği tarih merak konusu oldu. Peki, Osimhen ne zaman İstanbul’a gelecek? İşte belirlenen o tarih...

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezondur şampiyon olan ve 5. yıldızı armasına geçiren Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Osimhen ile anılmaya başlandı.

Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edilen Osimhen'ın İstanbul'a geleceği ise araştırılmaya başlandı. İşte Victor Osimhen'in Türkiye'ye geliş tarih...

OSİMHEN NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Ajanasspor'da yer alan habere göre; Galatasaray ile Napoli arasındaki teminat sorununun çözülmesi durumunda Osimhen, 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olacağı öne sürüldü.

26 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun sağlık kontrollerinden geçerek, Galatasaray ile sözleşmeye imza attıktan sonra takımla çalışmalara başlayacağı iddia edildi.

Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in 22 Temmuz Salı günü İstanbul'da olacağı konuşuluyor.

Sarı kırmızılıların 40 milyon Euro peşin artı 35 milyon Euro’yu ise bir yıl içinde 2 taksitte ödeme teklifini kabul ettiği belirtilen İtalyan kulübü, 35 milyon Euro’luk kısım için talep ettiği teminat mektuplarının pazartesi verilmesini istediği söylendi.

Galatasaray söz konusu teminatları ve diğer evrakları tamamlaması halinde transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği konuşuluyor.