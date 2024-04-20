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Oyuncu Barış Kılıç’ın yer aldığı diziler ve filmler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Barış Kılıç’ın yer aldığı diziler ve filmler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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21 Şubat 1978 tarihinde dünyaya gelen ve çeşitli projelerde yer alan Barış Kılıç hakkında kimdir, kaç yaşında ve evli mi gibi sorular araştırılıyor. Eşi olan Ayşegül Kılıç'ın da hayatı araştırılmakta.

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan oyuncunun hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte detaylar...

1978 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan isim ilk deneyimini 2004 senesinde Bütün Çocuklarım dizisinde yer aldı. Adını Feriha Koydum dizisinde tanınan başarılı oyuncu, Seni Seviyorum Adamım filmi ile sinema hayatına atılmıştır.

2007 senesinde Ayşegül Özay ile dünya evine girmiştir ve Batu ile Emir adında iki çocuğu vardır.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterini oynamaktadır.

Yer aldığı diziler şöyle:

Evlilik Hakkında Her Şey

Uzak Şehrin Masalı

Yasak Elma

Oyuncu Barış Kılıç’ın yer aldığı diziler ve filmler - 1. Resim

Evlat Kokusu

Güllerin Savaşı

Merhaba Hayat

Lale Devri

Sakarya Fırat 

Aynadaki Düşman

Leylan

Vazgeç Gönlüm

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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