Oyuncu Barış Kılıç’ın yer aldığı diziler ve filmler

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Nisan 2024 15:09 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 15:15 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

21 Şubat 1978 tarihinde dünyaya gelen ve çeşitli projelerde yer alan Barış Kılıç hakkında kimdir, kaç yaşında ve evli mi gibi sorular araştırılıyor. Eşi olan Ayşegül Kılıç'ın da hayatı araştırılmakta.