Oyuncu Barış Kılıç’ın yer aldığı diziler ve filmler
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
21 Şubat 1978 tarihinde dünyaya gelen ve çeşitli projelerde yer alan Barış Kılıç hakkında kimdir, kaç yaşında ve evli mi gibi sorular araştırılıyor. Eşi olan Ayşegül Kılıç'ın da hayatı araştırılmakta.
Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan oyuncunun hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte detaylar...
1978 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan isim ilk deneyimini 2004 senesinde Bütün Çocuklarım dizisinde yer aldı. Adını Feriha Koydum dizisinde tanınan başarılı oyuncu, Seni Seviyorum Adamım filmi ile sinema hayatına atılmıştır.
2007 senesinde Ayşegül Özay ile dünya evine girmiştir ve Batu ile Emir adında iki çocuğu vardır.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterini oynamaktadır.
Yer aldığı diziler şöyle:
Evlilik Hakkında Her Şey
Uzak Şehrin Masalı
Yasak Elma
Evlat Kokusu
Güllerin Savaşı
Merhaba Hayat
Lale Devri
Sakarya Fırat
Aynadaki Düşman
Leylan
Vazgeç Gönlüm
Kaynak: Türkiye Gazetesi