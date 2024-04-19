Kızılcık Şerbeti Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen hakkında

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Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölümünde Çimen'in evlenmesi izleyenleri şaşırttı. Bu gelişme sonrasında izleyiciler Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen hakkında merak içinde araştırmalara başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kimdir ve kaç yaşında?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 54. bölümünde Çimen'in ani evlilik kararı izleyicileri şaşırttı ve büyük bir merak uyandırdı. Bu beklenmedik gelişmenin ardından dizinin hayranları Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in hayatı merak konusu haline geldi. İşte başarılı oyuncu Selin Türkmen'in biyografisi...

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN KİMDİR? SELİN TÜRKMEN'İN HAYATI

Çimen karakteriyle dikkat çeken Selin Türkmen, 2000 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Hukuk fakültesi mezunu olan genç oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisiyle televizyon dünyasına adım atmıştır. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Çimen rolüyle daha geniş kitlelerce tanınmış ve beğeni toplamıştır.

Türkmen, aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Selin Türkmen, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da oyunculuk yapmıştır. Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol almış ve bazılarını yönetmiştir.

SELİN TÜRKMEN KİMDİR?

Selin Türkmen'in tiyatro kariyerinde yer aldığı oyunlar arasında "Pikare", "Yaftalı Tabut", "Vişne Bahçesi", "Şark Dişçisi", "Ufak Bir Hata", "Marat-Sade", "Kadınlar, Savaş, Komedi", "Hizmetçiler", "İstanbul Efendisi", ve "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" bulunmaktadır. Ayrıca, yönetmen yardımcısı ve yönetmen olarak da bazı yapımlarda görev almıştır.

Selin Türkmen'in seslendirdiği bazı yapımlar arasında ise "Boleyn Kızı", "Kalbimi Oraya Gömün", "Rus Bebekler", "Ölümle Dans", "Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar" ve "Aktrisler" gibi filmler yer almaktadır.

Türkmen'in oyunculuk ve tiyatro kariyerindeki başarısı, genç yaşına rağmen dikkat çekmektedir. İzleyiciler Selin Türkmen'in gelecekteki projelerini ve başarılarını heyecanla takip etmekte.