Özel halk otobüsleri hangileri? 22 Mayıs İstanbul otobüs grevi

22 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da İBB’ye bağlı sefer yapan özel halk otobüsleri kontak kapatma kararı aldı. Şehirde ulaşım sorunları yaşanırken özel halk otobüslerinin hangileri olduğu gündeme geldi. Peki grevde olan otobüsler hangileri?

İstanbul’da özel halk otobüsleri sahipleri dört aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. 3 bin 41 otobüsün greve gitmesi, okul ve iş saatlerinde ulaşımda problemlere yol açtı.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ HANGİLERİ?

İBB’ye bağlı sefer yapan 3 bin 41 özel halk otobüsü, iBB’nin 15 Mayıs’ta taahhüt ettiği 500 milyon TL’lik ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle bugün greve girdi. Ancak, hangi otobüs numaralarının ve hatların kontak kapattığı henüz açıklanmadı.

HANGİ OTOBÜSLER GREVDE?

İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü 4 aydır ödeme alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. İstanbul’da ulaşım hayatı dururken grevde olan otobüsler gündeme geldi. Ancak kontak kapatma kararı alan otobüs numaraları açıklanmadı.

BUGÜN OTOBÜSLER ÇALIŞMIYOR MU?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB’den dört aydır ödeme alamadıklarını belirterek 22 Mayıs Perşembe gününden itibaren greve gideceklerini duyurdu. Bu kapsamda bugün İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü hizmet vermeyecek.