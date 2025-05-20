Özel Halk Otobüsleri kontak kapatıyor mu? 22 Mayıs İstanbul'da ulaşım aksayacak mı son dakika?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB ile anlaşmazlık yaşaması sebebiyle İstanbul'da hizmet veren 3041 aracın 22 Mayıs'ta kontak kapatacağını açıkladı. Bunun üzerine İstanbul'da ulaşımın aksayıp akmayacağı merak konusu oldu.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini alamadıklarını gerekçe göstererek kent genelide özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını paylaştı.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATIYOR MU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden paralarını alamayan Halk Otobüsleri kontak kapatma kararı verdi.

Yapılan açıklamada ise bu kararın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödeme alamadıkları gerekçesiyle alındığı belirtilirken tarih olarak ise 22 Mayıs işaret gösterildi.

22 MAYIS İSTANBUL'DA ULAŞIM AKSAYACAK MI SON DAKİKA?

Özel halk otobüslerinin devre dışı kalacağı tarihte yani 22 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da ciddi ulaşım aksamalarının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Otobüslerin şehir genelinde günlük taşıma kapasitesi açısından büyük paya sahipken kontak kapatması, toplu taşıma kullanıcılarını alternatif güzergâhlara yönlendirebileceği öngörülüyor.

Otobüs işletmecileri ise yaşanan ödeme sorununa ilişkin çözüm bulunmasını talep ederken, 22 Mayıs Perşembe günü ulaşımda önemli bir role sahip bu araçların hizmet dışı kalması ulaşımın nasıl olacağı konusunda düşündürdü.