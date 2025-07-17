P1 belgesinin süresi uzatıldı mı? Son dakika Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan açıklama bekleniyor!

P1 belgesi uzatıldı yönünde sosyal medyada dolaşan iddialar akıllarda soru işareti bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından P1 yetki belgesinin tamamlanması için 15 Temmuz’a kadar süre verilmişti. Ancak sosyal medyada dolaşan P1 belgesi uzatıldı iddiaları gözleri yeniden bakanlığa çevirdi. Peki P1 belgesinin süresi uzatıldı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Mayıs ayında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında motokuryeler için ilk kez kayıt süreci başlatılmıştı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yeni sistemle motokuryelerin kayıt altına alınacağını ve hizmet kalitesinin artırılacağını açıklamıştı. Ancak P1 belgesi için belirlenen sürenin dolmasıyla sosyal medyada “P1 belgesi süresi uzatıldı” yönünde iddialar gündeme geldi. P1 belgesinin süresi uzatıldı mı?

P1 BELGESİNİN SÜRESİ UZATILDI MI?

Yönetmelik gereği motokuryelere verilen P1 Yetki Belgesi’nin tamamlanma süresi 15 Temmuz 2025 olarak belirlenmişti. Ancak belge alım sürecinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal medyada süre uzatıldı iddiaları dolaşmaya başladı. Resmi kaynaklar ise henüz süre uzatımı konusunda bir açıklama yapmadı.

P1 BELGESİ UZATILDI MI?

P1 belge tanımlama süreci yönetmelik kapsamında 15 Temmuz’da sona erecek şekilde planlandı. Ancak bazı kaynaklar, başvuru işlemlerindeki yoğunluk ve sistemsel aksaklıklar nedeniyle sürenin 15 Ağustos’a kadar uzatıldığı yönünde iddialarda bulundu. Söz konusu iddialar için bakanlık tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

P1 BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Motokuryeler, P1 belgesi başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. “Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru” modülü üzerinden “P1 tipi” seçilerek işlem başlatılıyor. Başvuru sırasında taşıt plakası ve ruhsat bilgileri sisteme giriliyor. Süreci tamamlayan kuryeler, yasal olarak şehir içi dağıtım hizmeti verebilmek için gerekli izni edinmiş oluyor.