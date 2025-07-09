Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları kimler, nerede çekildi? İzleyicilerini ekran başına kilitledi

Patron Mutlu Son İstiyor yerli filmi, 2013 yılında beyaz perdede sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Başrollerde başarılı isimler Tolga Çevik ile Ezgi Mola vardır. Filmde ise senaryo yazmak için şehir değiştiren Sinan'ın kaldığı otelin kızı Eylül ile yaşadıkları maceralar anlatılmaktadır.

Patron Mutlu Son İstiyor oyuncuları ekran başındaki izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor.

Star tv ekranlarında yayınlanacak film bu akşam ekranlara geldi. Tolga Çevik bu filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini oynamıştır.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR KONUSU NEDİR?

Tolga Çevik'in oynadığı Sinan karakteri romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gider. Burada bir butik otele yerleşen Sinan ise birtakım sorunlar yaşamaktadır.

Ne yazacağı konusunda herhangi bir fikir üretemeyen Sinan'a patronu tarafından baskı uygulanmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanıştıktan sonra farklı bir serüvenin peşinden gider. Senaryonusu Eylül'den ilham alarak yazacaktır.

PATRON MUTLU SON İSTİYOR OYUNCULARI KİMLER?

Tolga Çevik - Sinan Ezgi Mola - Eylül Neimoğlu Murat Başoğlu - Faruk Erkek Erkan Can - Arif Ersin Korkut - Lokman Mustafa Uzunyılmaz - Tamirci Hicri Ferruh Yenidoğan - İsfendiyar Sıcak Ayşenur Yazıcı - Vuslat Nusret Çetinel - İzzet Saba Tümer - Saba Tümer (konuk oyuncu/kendisi) Mine Özsamsun - Faruk'un annesi Oğuz Okul - Faruk'un babası İcmal Aktuna - İclal Zeki Ocak - Cezmi

PATRON MUTLU SON İSTİYOR NEREDE ÇEKİLDİ?

Patron Mutlu Son İstiyor filmi, bugün yeniden TV ekranlarında da sevenleri karşısına çıktı.

Büyük bir ilgi ile izlenen filmin çekimleri Nevşehir Kapadokya'da gerçekleşmiştir.