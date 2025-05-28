Pegasus yurt dışı 1 Euro kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı indirimli biletler ne kadar? Pegasus kampanya detayları...

Pegasus belirli rotalardaki yurt dışı uçuşlarınında 1 Euro'dan başlayan fiyatlarla seyahat etmek imkanı sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler 28-29 Mayıs tarihlerinde biletlerini satın alabilecek. İşte, Pegasus 1 Euro kampanyasının detayları..

Pegasus başlattığı kampanyalarla beraber yurt dışı için belirlenen seyahatlerde uygun fiyata uçuş imkanı sağlıyor. Pegasus bilet satışları için araştırmalar hız kazandı.

1 Euro'dan başlayan yurt dışı biletleri için ilgilenenler belirlenen tarihlerde biletleme yaparak seyahat edebilecek. Kampanya seçili direkt uçuşları kapsıyor.

PEGASUS 1 EURO BİLET KAMPANYASI TARİHİ

Pegasus 1 Euro bilet kampanyası için 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde bilet alımı gerçekleşecektir. Ardından 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerinde uçuş olacaktır.

Belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 1€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Kampanya 150.000 koltuk için geçerlidir ve biletleri flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabilmektedir.

PEGASUS 1 EURO BİLET KAMPANYASI İÇİN TIKLAYIN

Taşıma Ücreti (a) Baz Ücret, (b) Yakıt Harcı, (c) Havalimanı Vergisi, (d) Check-in Bedeli ve (e) Hizmet Bedelini kapsamaktadır.

Kampanya dahilinde biletinizdeki ilk iki sırada yer alan ikinci Pegasus BolBollulara 1€+ Havalimanı Vergisi ödeyerek (a), (b), (d) ve (e)’de yer alan kalemler 1€ tutarında sayılacaktır.

PEGASUS YURT DIŞI 1 EURO KAMPANYASI HATLARI

Aşağıdaki fiyatlar, 1 Euro ile başlayan fiyatlardır:

İstanbul - Ksamil / € 1,00

İstanbul - Saraybosna / € 1,00

Saraybosna - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Tuzla / € 1,00

Tuzla - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Sofya / € 1,00

Sofya - İstanbul / € 1,00

Atina - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Atina / € 1,00

Priştine - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Priştine / € 1,00

İzmir - Üsküp / € 1,00

Üsküp - İzmir / € 1,00

İstanbul - Üsküp / € 1,00

Üsküp - İstanbul / € 1,00

Bükreş - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Bükreş / € 1,00

Erivan - İstanbul / € 1,00

İzmir - Bakü / € 1,00

Bakü - İzmir / € 1,00

Tiflis - Antalya / € 1,00

İstanbul - Kutaisi / € 1,00

Tiflis - İstanbul / € 1,00

Ankara - Viyana / € 1,00

Viyana - Ankara / € 1,00

İstanbul - Viyana / € 1,00

Viyana - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Charleroi / € 1,00

Kopenhag - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Kopenhag / € 1,00

Kayseri - Köln / € 1,00

Köln - Kayseri / € 1,00

Düsseldorf - Kayseri / € 1,00

Bremen - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Bremen / € 1,00

Adana - Düsseldorf / € 1,00

Düsseldorf - Adana / € 1,00

Köln - Diyarbakır / € 1,00

Diyarbakır - Köln / € 1,00

Berlin - Ankara / € 1,00

Köln - Ankara / € 1,00

Ankara - Köln / € 1,00

Düsseldorf - Ankara / € 1,00

Ankara - Düsseldorf / € 1,00

Ankara - Frankfurt / € 1,00

Frankfurt - Ankara / € 1,00

Ankara - Hamburg / € 1,00

Hamburg - Ankara / € 1,00

Ankara - Stuttgart / € 1,00

Stuttgart - Ankara / € 1,00

Köln - Elazığ / € 1,00

Elazığ - Köln / € 1,00

Köln - Gaziantep / € 1,00

Gaziantep - Köln / € 1,00

Düsseldorf - Gaziantep / € 1,00

Berlin - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Berlin / € 1,00

Köln - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Köln / € 1,00

Dortmund - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Dortmund / € 1,00

Düsseldorf - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Düsseldorf / € 1,00

Frankfurt - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Frankfurt / € 1,00

Hannover - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Hannover / € 1,00

Hamburg - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Hamburg / € 1,00

Münih - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Münih / € 1,00

Nürnberg - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Nürnberg / € 1,00

İstanbul - Stuttgart / € 1,00

Stuttgart - İstanbul / € 1,00

PEGASUS 1 EURO BİLET KAMPANYASINDA ŞARTLAR NELER?

Pegasus 1 Euro bilet kampanyasından yararlanmak isteyenler Pegasus Genç BolBol üyesi olması gerekir.

Pegasus Genç BolBollu olabilmek için ise Pegasus BolBol üyelik ayarlarında, Genç BolBol sayfasından katılım başvurusu yapılması zorunludur. Başvurusu olumlu sonuçlananlar Pegasus BolBol üyeleri Pegasus Genç BolBol’a katılacak ve bununla ilgili bilgilendirme kişilere iletilecektir. 12-18 yaş aralığındaki Bağlı Üyeliğe ait işlemler bağlı olunan Pegasus BolBol hesabı sahipleri tarafından gerçekleştirilir.

Kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez ve kampanyadan bir kişi birden fazla kez yararlanabilir.

PEGASUS 1 EURO BİLET KAMPANYASINDAN YARARLANMAK İÇİN TIKLAYIN