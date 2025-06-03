Peugeot Haziran 2025 fiyat listesi belli oldu! Peugeot 208, 2008, 3008, 5008 modelleri ne kadar oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2025 12:23 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 12:27 - Güncelleme:

Haziran ayının ilk haftasında otomobil tutkunlarına güzel haber verildi. Türkiye'de favori araba markalarından biri olanPeugeot, 2025 Haziran ayına ait sıfır araç fiyatlarını resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Yeni fiyat listesiyle beraber modellere ne kadar zam yapıldığı ya da fiyatı sabit tutulup tutulmadığı belli oldu.

Fransız otomobil markası Peugeot, ülkemizde en çok tercih edilen modellerden biridir. Peugeot 208, 308, 2008, 3008 ve 5008 modellerinin ne kadara satıldığı günün en çok aratılan konuları arasındadır. İşte güncel Peugeot fiyat listesi... PEUGEOT 208, 2008, 3008, 5008 MODELLERİ NE KADAR OLDU? Peugeot E-208 GT 100kW 1 .632.000 TL, Peugeot E-308 GT 115kW 1.893.500 TL, Peugeot 408 Allure 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.049.00 TL, 408 GT 1.2 PureTech EAT8 2.516.500 TL, Peugeot 2008 Allure 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.213.00 TL, E-2008 Allure 100kW 1.842.500 TL, E-2008 GT 115kW 1.903 TL fiyatlardan başlamaktadır. PEUGEOT E-208 E-208 GT 100kW 1.632.000 TL PEUGEOT E-308 E-308 GT 115kW 1.893.500 TL PEUGEOT 408 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.049.000 TL 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.516.500 TL PEUGEOT 2008 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2.001.500 TL 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 2.213.000 TL E-2008 ALLURE 100kW 1.843.500 TL E-2008 GT 115kW 1.903.000 TL PEUGEOT 3008 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.493.500 TL 3008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.909.000 TL E-3008 Allure 157kW (210hp) 1.910.000 TL E-3008 GT 157kW (210hp) 2.768.500 TL PEUGEOT 5008 5008 Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 2.936.500 TL 5008 GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 3.131.500 TL E-5008 Allure 157kW (210hp) 2.768.500 TL E-5008 GT 157kW (210hp) 2.980.500 TL İlgili Haber Araba kiralama serüveni kabusa dönüştü! Bu dolandırıcılığa dikkat

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin