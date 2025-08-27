Polis maaşları ne kadar oldu? Hakem Kurulu yeni zamlı memur maaşları açıkladı

Toplu sözleşme sürecinde sendikalar yüzde 88 oranında artış talep etmişti. Ancak Hakem Kurulu, 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda yüzde 7; 2027 içinse ilk yarıda yüzde 5, ikinci yarıda yüzde 4 zam uygulanmasına karar verdi. Bununla birlikte 2026 yılı başından itibaren tüm memurların taban aylıklarına ek 1000 TL artış yapılacak.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Yeni tabloya göre 4/1 derecedeki bir başkomiserin Temmuz-Aralık 2025 döneminde aldığı maaş 69 bin 833 TL iken, Ocak 2026 itibarıyla rakam yaklaşık 76 bin 421 TL’ye yükselecek. Emniyet personelinin maaşları yeni dönemde resmi zamlara ek olarak enflasyon farkı ile güncellenecek.

ÖĞRETMEN, HEMŞİRE, MEMUR MAAŞLARINDA SON DURUM

Eğitim ve sağlık personelinin maaşlarında da belirgin artış dikkat çekiyor. 2025’in ikinci yarısında 70 bin 921 TL maaş alan bir sağlık hizmetleri asistanı, 2026’nın ilk yarısında yaklaşık 77 bin 596 TL alacak. Benzer şekilde bir araştırma görevlisinin maaşı 70 bin 51 TL’den 76 bin 657 TL’ye yükselecek.

BÜRO MEMURLARI VE TEKNİK PERSONEL MAAŞLARI

Arşiv memurunun maaşı 51 bin 630 TL’den 56 bin 783 TL’ye, bilgisayar işletmeninin maaşı 49 bin 139 TL’den 54 bin 95 TL’ye çıkacak. Teknik kadrolardan arkeologlar 62 bin 137 TL’den 68 bin 118 TL’ye, mühendisler ise 70 bin 754 TL’den 77 bin 415 TL’ye yükselecek.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ MAAŞLARI

Bölge müdürü 103 bin 227 TL olan maaşını 2026’da 112 bin 450 TL seviyesinde alacak. Başkanlık müşavirlerinin maaşı da 92 bin 223 TL’den 100 bin 579 TL’ye yükselecek.

MAAŞLARIN KESİNLEŞECEĞİ TARİH

Şu anda yapılan hesaplamalar Temmuz ayı enflasyonu ve toplu sözleşme oranlarına göre hazırlanmış tahmini rakamlar. 2026 Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyon verileriyle birlikte memur maaşları kesinleşmiş olacak.